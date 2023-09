F1, Carlos Sainz rapinato a Milano: recuperato il suo orologio

Avrebbe sperato di godersi diversamente il proprio tempo libero Carlos Sainz ieri. Lo spagnolo della Ferrari, sul podio del GP d’Italia di F1 a Monza, è stato vittima di un qualcosa di spiacevole. Il madrileno, infatti, è stato rapinato fuori dall’albergo in cui soggiornava a Milano: l’oggetto del furto era un orologio di notevole valore (500mila euro).

Il fattaccio risale alle 20.30 di ieri, coinvolte tre persone che hanno sottratto l’orologio al pilota iberico. Si tratta di un Richard Mille modello Alexander Zverev (tennista tedesco). Carlos, come riportano le cronache, stava uscendo dall’Armani Hotel di viale Manzoni quando ha subìto il crimine da parte del trio, che a quanto pare attendeva da tempo di mettere a segno il colpo.

L’agenzia Adkronos ha riportato che Sainz si è messo subito all’inseguimento dei tre rapinatori assieme a un suo accompagnatore ed è stato aiutato anche da alcuni passanti, testimoni della rapina. Fortunatamente, è stato possibile bloccare uno dei tre rapinatori dopo una lunga ricorsa iniziata in auto e terminata a piedi. La corsa del degli altri è stata arrestata in via della Spiga per l’intervento del manager dello spagnolo, di un altro membro dello staff e della collaborazione di alcuni passanti. Successivamente sono arrivate le volanti dell’Ufficio prevenzione generale.

Si parla di tre ragazzi appena maggiorenni, portati in questura, mentre Sainz, recuperato l’orologio, ha parlato con la Polizia dopo essere tornato al suo alloggio, al fine di verbalizzare la denuncia a carico del trio di rapinatori. Il pilota iberico ha poi voluto dedicare un post sui social: “Come tanti di voi già sapete, ieri a Milano abbiamo avuto uno spiacevole incidente. Quello più importante è che stiamo tutti bene e che questo sarà ricordato solo come una spiacevole storiella. Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri, alla Polizia di Milano per il suo velocissimo intervento e grazie per tutti i vostri messaggi”.

