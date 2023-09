Superbike, Jonathan Rea lascia la Kawasaki al termine del Mondiale 2023

C’è l’ufficialità. Jonathan Rea lascerà il Team Kawasaki al termine del Mondiale 2023 di Superbike. Dopo ben nove stagioni insieme, condite da sei titoli mondiali (pilota più vincente della storia della categoria), il nord-irlandese ha deciso di comune accordo di chiudere la propria esperienza nonostante vi fosse un contratto in scadenza l’anno venturo.

“Voglio ringraziare tutti coloro che fanno parte di KMC e KRT per aver creduto in me e per avermi dato l’occasione di arrivare al mio massimo livello. Ho imparato tanto e sono cresciuto tanto sia come persona che come pilota fin dal primo giorno che sono salito sulla Ninja ZX-10R ufficiale. Ovviamente la vittoria di sei titoli mondiali consecutivi nel WorldSBK rappresenteranno per sempre l’apice raggiunto con Kawasaki; ma ci saranno anche dei momenti memorabili come le lezioni di vita apprese e le risate che porterò con me anche in futuro. Ovviamente l’obiettivo è quello di completare la stagione 2023 nel miglior modo possibile con il grande impegno che abbiamo sempre dimostrato. Tutto ciò che abbiamo vissuto insieme mi rende davvero orgoglioso senza tralasciare la gioia e la felicità che abbiamo regalato ai tifosi e ai proprietari di Kawasaki in tutto il mondo. Questo non è un addio dato che non è possibile dire addio a una famiglia ma è semplicemente la fine di questo incredibile capitolo. Auguro a KRT tutto il meglio per il futuro. Ci vediamo in pista“, le parole di Jonny.

Il Team Manager KRT Guim Roda ha aggiunto: “Nella vita come in gara le priorità definiscono il percorso da seguire. Sono molto contento e orgoglioso del fatto che nel corso di questi nove anni Jonny abbia definito le sue priorità con KRT e che ci abbia regalato così tanti successi. Considero me stesso, il nostro team, Kawasaki e tutti i nostri fan in tutto il mondo, privilegiati ad aver fatto parte di questo viaggio insieme. Qualunque direzione intraprenderà per il futuro, spero possa continuare a crescere come pilota. Ora l’obiettivo che abbiamo è quello di terminare al meglio la stagione 2023 con i mezzi che abbiamo a disposizione in questa annata. Come sempre andremo alla ricerca di miglioramenti per acquisire più vantaggi possibili. KRT è determinata nel regalare il miglior spettacolo possibile con Jonny nei quattro Round che mancano alla fine in sella alla formidabile e impressionante Ninja ZX-10RR della quale è divenuto sinonimo“.

A chi andrà quindi l’ambita sella di Rea? Tra i pretendenti vi potrebbero essere Axel Bassani (Motocorsa Racing) e Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) il cui futuro è con il punto interrogativo, anche se da parte della Ducati vi potrebbero essere segnali di una conferma dei centauri tra le proprie fila. Si è fatto anche il nome del debuttante spagnolo Adrian Huertas, recentemente impegnato in un test con KRT ad Aragon. Potrebbe essere lui il sostituto? Lo scopriremo.

