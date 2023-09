Cosa hanno cantato i tifosi del Milan a Tonali? Il coro a San Siro in Champions League. E a Pioli…

A partire dalle ore 18.45 e in questi istanti, il Milan di Stefano Pioli ha iniziato il proprio percorso nella UEFA Champions League 2023/2024 (LEGGI QUI). La formazione milanese attualmente si trova in campo per affrontare, nella prima giornata della fase a gironi della massima competizione europea per club, il Newcastle. E proprio tra le file dei Magpies, partito titolare, possiamo trovare Sandro Tonali, ex di giornata. Subito una gara dal sapore amarcord quindi per Leao e compagni che si trovano a gareggiare contro un ex giocatore rossonero.

MILAN-NEWCASTLE: IL CORO PER TONALI

Dal 3 luglio scorso, lo ricordiamo, Tonali è approdato nel club inglese lasciando non senza lacrime la Lombardia. Il destino e il sorteggio hanno dunque messo di fronte Milan e Newcastle entrambi nel Gruppo F e, soprattutto, nella sfida di esordio della Champions. Proprio nel momento dell’ingresso sul terreno di gioco, l’ex centrocampista dei Diavoli ha applaudito il pubblico milanese ed ha lui stesso ricevuto applausi dai tanti supporters presenti.

Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora

Non sono mancati i cori a suo favore: prima sono stati urlati nome e cognome del calciatore e, in seguito, San Siro a squarciagola ha urlato: “Tonali uno di noi”. Insomma una bellissima accoglienza per l’ex Milan. Lo stesso non si può dire per Stefano Pioli. Sulle note di “Freed from desire” qualche fischio è arrivato dagli spalti, ma non è mancato il solito “Pioli is on fire”.

Foto: LaPresse