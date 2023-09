Coppa Davis 2023: decisi i singolaristi di Italia-Canada, assente Shapovalov!

La prassi che ormai dura dal 2019, cioè dall’istituzione delle Finals prima e dei gironi poi di Coppa Davis secondo il format ITF-gruppo Kosmos, è in movimento. Sono stati comunicati, con l’ormai consueta ora di anticipo sull’inizio dei match, i singolari del confronto tra Italia e Canada, debutto azzurro all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

La notizia più importante riguarda il Canada: era stata annunciata la presenza a Bologna di Denis Shapovalov, ma per lui, che è fermo da Wimbledon, evidentemente il momento del rientro tarda. Non è stato infatti schierato nei singolari e nemmeno per quel che concerne il doppio.

A Lorenzo Sonego, in questa situazione, toccherà giocare contro Alexis Galarneau, numero 200 del mondo con all’attivo una sola vittoria nei confronti di un top 100 (ma per il ritiro del giapponese Yoshihito Nishioka). Di recente ha messo in difficoltà Francisco Cerundolo a Toronto: era sul 3-0 nel terzo set prima di subire la rimonta dell’argentino.

Per quel che concerne Lorenzo Musetti, non troppo da sottovalutare Gabriel Diallo, perché si parla di un giocatore in crescita. Certo, non si sta raccontando di un futuro fenomeno, ma battere due volte in pochi mesi Daniel Evans significa sapere come giocarsela, anche se qui è anche possibile che il britannico non gradisca molto il gioco di Diallo. Per quanto riguarda il doppio, al momento le coppie, che possono essere cambiate dopo il secondo singolare, sono formate da una parte da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, dall’altra da Galarneau e Vasek Pospisil.

Foto: LaPresse