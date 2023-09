Coppa Davis 2023, Musetti: “Ci siamo presi una rivincita”; Sonego: “Sto vivendo emozioni incredibili”

Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti firmano la terza rimonta azzurra di giornata e regalano all’Italia il punto del definitivo 3-0 contro il Cile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno in occasione del secondo turno della fase a gironi della Coppa Davis 2023. La coppia azzurra si è imposta in rimonta per 6-7 6-3 7-6 su Tomas Barrios Vera e Alejandro Tabilo, conquistando un successo molto importante per continuare a sperare nella qualificazione per le Final Eight di Malaga.

“Ci siamo presi una rivincita dalla prima giornata. I ragazzi che hanno giocato il singolo sono stati veramente eccezionali e devo dire che abbiamo fatto tre rimonte pazzesche, quindi è ancora più bello vincere così e avere una chance di qualificarci. Siamo senza voce, felicissimi! Sicuramente stasera ce la godremo. Abbiamo un giorno per pensare alla Svezia, ma adesso penso sia l’ora giusta per festeggiare“, le parole a caldo di Musetti ai microfoni della Rai.

Queste invece le dichiarazioni di Sonego a fine partita: “Ho preso energia dal cuore. Giocare per la nazionale ed in questo gruppo di amici ti dà questa carica ed è davvero speciale. Sto vivendo delle emozioni incredibili e devo dire grazie a Lorenzo che oggi ha fatto una prestazione incredibile. Mi ha aiutato tanto. Dopo il singolare avevo bisogno che mi desse una mano in doppio ed è stato bravissimo“.

Foto: Lapresse