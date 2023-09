Coppa Davis, povera Italia! Probabile ‘biscotto’ tra Cile e Canada: un risultato ci eliminerebbe

Si diceva che l’Italia avrebbe dovuto battere 3-0 il Cile per rimanere artefice del proprio destino nella Coppa Davis 2023. Purtroppo la vittoria netta, dopo 9 ore di battaglia ed i successi di Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e di quest’ultimo in doppio con Lorenzo Musetti, non mette al riparo gli azzurri da un possibile, amarissimo, beffardo ed atroce ‘biscotto’. Colpa di una formula cervellotica e senza senso, che mette in condizione le squadre di scendere in campo già conoscendo quale risultato servirà per passare il turno a braccetto…Certo, la sconfitta per 3-0 contro il Canada ha complicato tutto. Ma sarebbe davvero un peccato se, con ogni probabilità, la reazione d’orgoglio contro il Cile venisse vanificata.

PERCHÉ L’ITALIA RISCHIA IL BISCOTTO IN COPPA DAVIS

Da regolamento, in caso di arrivo di tre squadre a pari punti, entrerebbe in gioco la percentuale di vittorie/sconfitte, tenendo conto anche dei risultati contro la Svezia, fanalino di coda del girone. Si va verso una situazione con Italia, Cile e Canada a quota 6 vittorie/3 sconfitte. A questo punto entrerebbe in gioco il quoziente set che condannerebbe gli azzurri.

Al momento infatti l’Italia ha vinto 7 set e ne ha persi 9. Il computo è invece di 9-7 per il Cile e 12-2 per il Canada. Nella migliore delle ipotesi, la selezione tricolore potrebbe arrivare a 13-9 (percentuale del 59,09%), mentre il Cile (15-10) ed il Canada (12-8) nella peggiore sarebbero al 60%, dunque appena davanti all’Italia: tanto basterebbe per eliminarla.

In sostanza: anche se il Cile vincesse tutti e tre i match con il Canada per 2 set a 1, l’Italia sarebbe eliminata e diventerebbe superflua l’ultima sfida con la Svezia. Il Canada, in virtù del quoziente set, è dunque già qualificato, anche perdendole tutte per 2-0 contro i sudamericani. Inoltre va aggiunta una ulteriore nota dolente: al Canada basta vincere due set contro il Cile per essere sicuro di concludere il girone in prima posizione. Dunque, sulla carta, non ha alcun interesse di vincere la sfida contro il Cile: non resta che appellarsi alla sportività della compagine della Foglia d’Acero. Voi ci credete?

L’ITALIA SI QUALIFICA SE…

Batte la Svezia 3-0 o 2-1 ed il Cile non sconfigge 3-0 il Canada.

Batte la Svezia 3-0 o 2-1 ed il Canada batte il Cile con qualunque risultato.

Perde con la Svezia 1-2 e il Cile perde con qualsiasi risultato contro il Canada.

Se l’Italia perde 3-0 con la Svezia e il Cile perde 3-0 con il Canada, allora si andrà a calcolare il coefficiente set tra Italia, Svezia e Cile.

Foto: Lapresse