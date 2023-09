Coppa Davis 2023, Lorenzo Sonego: “Grazie al capitano per la fiducia, sui match point ho giocato d’istinto”

Lorenzo Sonego aggiorna la sua collezione di imprese con la maglia azzurra e sconfigge in rimonta all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il n.22 del ranking mondiale Nicolas Jarry, regalando all’Italia il punto del 2-0 contro il Cile nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa Davis 2023. Una vittoria fondamentale per il torinese, che si è imposto per 3-6 7-5 6-4 annullando quattro match point e consentendo al team tricolore di restare in corsa per la qualificazione alle Final Eight di Malaga.

“Sono davvero contentissimo di essere qua e di aver portato il punto a casa. È stata davvero emozionante questa partita e ho dato veramente l’anima, sono contento. Indossare questa maglia è particolare, è sempre una grande emozione. Ti viene da tirar fuori tutto il cuore che hai. Sono andato oltre gli ostacoli e tutte le difficoltà che ho trovato oggi, perché avevo un avversario davvero bravo e molto in forma, con un gran servizio. Sono stato bravo a tirare su questo match e a portarlo a casa, salvando dei match point e lottando con tutte le energie che avevo“, le parole a caldo di Sonny ai microfoni della Rai.

“Siamo rimasti uniti. Sappiamo di avere le armi e le possibilità, con grandi giocatori. Siamo una grande squadra e possiamo veramente battere chiunque. Abbiamo tanta fiducia in noi stessi e siamo tutti amici. Ci vogliamo bene e quello ci dà la spinta per rialzarci quando le cose non vanno come vogliamo. Ora ci sarà il doppio e dobbiamo prepararci. Ogni punto è fondamentale, quindi dobbiamo goderci ogni momento e stare ancora sul pezzo“, aggiunge il n.38 ATP (scelto poi da capitan Volandri per giocare il doppio in coppia con Musetti).

“Devo ringraziare la squadra, che mi è stata vicino, ed anche il capitano che mi ha dato fiducia di nuovo nonostante la prima sconfitta. Sono contento perché volevo rifarmi. Ho dato tutto me stesso, oggi potevo perdere perché il mio avversario ha giocato una grandissima partita ma sono soddisfatto. Per annullare i match point ho giocato d’istinto, che forse è la mia dote migliore. Ho giocato libero, senza pensare. Sono contento di averlo fatto e che sia andata bene. Il momento chiave? All’inizio del secondo set, quando ho capito come rispondere e giocare più aggressivo. Già nel primo set mi sentivo bene e ho fatto dei colpi spettacolari, quindi dovevo solo continuare su quella strada“, ha dichiarato Sonego ai microfoni di Sky Sport.

Foto: Lapresse