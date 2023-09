Coppa Davis 2023: Gran Bretagna ok col brivido sulla Svizzera

2-1 e qualificazione alla fase a eliminazione diretta delle finali di Coppa Davis sempre più vicina per la Gran Bretagna. Stavolta vanno in campo i big, e quella che esce fuori è una giornata ad alto spettacolo in quel di Manchester, almeno per quel che può offrire il tennis 2 su 3 di questo format rispetto al 3 su 5.

Andy Murray b. Leandro Riedi 6-7(7) 6-4 6-4

Una di quelle partite, ormai, in perfetto stile Murray: sofferta, lunga (oltre 3 ore e 10 minuti), ma vinta. Il lungo primo game finisce allo scozzese nonostante varie chance per l’ex numero 1 ATP, che però gli toglie la battuta subito a seguire. Sembra filare tutto liscio, ma dai due set point sul 5-2 si passa al break sul 5-3. Lo scozzese lascia per strada altre due opportunità di chiudere, e così il primo parziale è dell’elvetico. Il secondo parziale è deciso da una serie di tre break consecutivi che portano al 5-4 per Murray, che di lì non sbaglia, mentre nel terzo, dopo che i due si scambiano le battute strappate, è nel quinto game che il nativo di Dunblane se ne va per far gioire gli spettatori britannici.

Stan Wawrinka b. Cameron Norrie 7-5 6-4

Giornata vecchio stampo, quella che regala a Stan Wawrinka la vittoria su Norrie. Solo il ranking impedisce il verificarsi del confronto tra ex tripli vincitori Slam; intanto, però, quello con il nativo di Johannesburg è un confronto competitivo per il trentottenne di Losanna, che dopo un primo set da tre palle break non sfruttate e una sventata riesce, proprio sul 6-5, a togliere la battuta a zero al suo avversario. Il secondo parziale vede Wawrinka perdere per un attimo il filo, il che consente a Norrie di andare sul 2-1 e poi 3-1. Dal 4-2, però, c’è solo Wawrinka: 4 game consecutivi e match conquistato.

Daniel Evans/Neal Skupski b. Dominic Stricker/Stan Wawrinka 6-3 6-3

Stranamente, la coppia Stricker/Wawrinka non è nuova al popolo tennistico svizzero: vanta, infatti, il successo a Gstaad (ATP 250) nello scorso luglio. Non basta questo, però, a scalfire uno specialista puro e un giocatore che ben si adatta; il risultato è un doppio 6-3 con tre break da una parte e nessuno dall’altra. Basta un’ora al pubblico di Manchester per ritenersi soddisfatto della giornata.

