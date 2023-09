Classifica ATP Race, perché il 4° posto di Sinner appare quasi in cassaforte agli US Open

Con l’andare della stagione la Race to Turin assomiglia sempre di più al Ranking ATP, ma alcune differenze sono ancora visibili: Jannik Sinner nella grduatoria dell’anno solare 2023 è al quarto posto, ad un passo dall’aritmetica qualificazione alle Finals.

Con la qualificazione ai sedicesimi di finale degli US Open 2023 di tennis, inoltre, l’azzurro tiene ampiamente alle spalle il danese Holger Rune, l’ellenico Stefanos Tsitsipas ed il norvegese Casper Ruud, ovvero i tre eliminati di spicco di queste prime quattro giornate di incontri.

Sinner con la vittoria nel torneo, attualmente, potrebbe ancora superare il russo Daniil Medvedev, il quale però è ancora in corsa agli US Open, ed issarsi in terza posizione. L’azzurro, però, deve anche pensare a difendere la posizione: uno tra il tedesco Alexander Zverev, l’australiano Alex De Minaur e lo statunitense Taylor Fritz potrebbe superarlo vincendo il torneo.

Leggermente diverso il discorso per l’altro tennista che al momento potrebbe superare l’italiano, ovvero il russo Andrey Rublev, attualmente sesto nella Race a -905 dall’italiano: al momento il russo potrebbe scavalcare l’azzurro arrivando in finale, ma in caso di approdo di Sinner ai quarti o di scontro diretto in semifinale, il russo dovrebbe poi vincere il torneo.

RACE ATP LIVE

1 Carlos Alcaraz 7545

2 Novak Djokovic 7035

3 Daniil Medvedev 5480

4 Jannik Sinner 4275

5 Stefanos Tsitsipas 3570

6 Andrey Rublev 3370

7 Holger Rune 3055

8 Alexander Zverev 2760

9 Taylor Fritz 2740

10 Casper Ruud 2625

11 Alex de Minaur 2415

RACE ATP JANNIK SINNER 11 SETTEMBRE

Race lunedì 28 agosto: 4185, 4° posto.

Race con il passaggio ai sedicesimi: 4275, 4° posto virtuale.

Race dopo il passaggio agli ottavi: 4365 punti, 4° posto virtuale.

Race dopo il passaggio ai quarti: 4545 punti, 4° posto virtuale.

Race dopo il passaggio in semifinale: 4905 punti, 4° posto virtuale.

Race dopo il passaggio in finale: 5385 punti, 4° posto virtuale.

Race dopo la vittoria in finale: 6185 punti, 3° posto virtuale. Possibile sorpasso su Daniil Medvedev.

Foto: LaPresse