Ranking ATP, Sinner può effettuare due sorpassi. Cosa deve fare agli US Open, ma attenzione a Rublev

Al termine del secondo turno degli US Open 2023 di tennis sono tre gli eliminati eccellenti nel tabellone di singolare maschile, ovvero il danese Holger Rune, l’ellenico Stefanos Tsitsipas ed il norvegese Casper Ruud: il norvegese è già stato superato da Jannik Sinner, che ora ha nel mirino gli altri due tennisti che lo precedono nel ranking ATP.

Holger Rune si è fermato a quota 4710, mentre Stefanos Tsitsipas è rimasto a 4615: Jannik Sinner, con l’accesso ai sedicesimi è arrivato a 4375, dunque l’azzurro dovrà raggiungere almeno i quarti per superare il greco, mentre per operare il sorpasso ai danni del danese dovrà centrare almeno la semifinale.

Al momento Sinner con la vittoria nel torneo potrebbe ancora superare il russo Daniil Medvedev, il quale però è ancora in corsa agli US Open. L’azzurro, inoltre, deve anche guardarsi alle spalle: uno tra il tedesco Alexander Zverev, l’australiano Alex De Minaur e lo statunitense Tommy Paul potrebbe superarlo vincendo il torneo.

I maggiori indiziati per un eventuale sorpasso su Sinner, però, sono altri due, ovvero lo statunitense Taylor Fritz, attualmente ottavo a -690 dall’azzurro (incrocio possibile solo in finale), e soprattutto il russo Andrey Rublev, al momento settimo a -130 dall’italiano (scontro diretto possibile in semifinale).

RANKING ATP LIVE

1 Novak Djokovic 9885

2 Carlos Alcaraz 7905

3 Daniil Medvedev 6170

4 Holger Rune 4710

5 Stefanos Tsitsipas 4615

6 Jannik Sinner 4375

7 Andrey Rublev 4245

8 Taylor Fritz 3685

9 Casper Ruud 3560

10 Alexander Zverev 2760

11 Alex de Minaur 2595

12 Tommy Paul 2570

CLASSIFICA ATP JANNIK SINNER 11 SETTEMBRE

Ranking lunedì 28 agosto: 4645, 6° posto.

Punti da scartare lunedì 11 settembre: 360 (US Open 2022).

Punti da incamerare lunedì 11 settembre: quelli degli US Open 2023.

Ranking con il passaggio ai sedicesimi: 4375, 6° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 4465 punti, 6° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 4645 punti, 5° posto virtuale. Sorpasso su Tsitsipas.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 5005 punti, 4° posto virtuale. Sorpasso su Rublev.

Ranking dopo il passaggio in finale: 5485 punti, 4° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 6285 punti, 3° posto virtuale. Possibile sorpasso su Daniil Medvedev.

Foto: LaPresse