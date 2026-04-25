Rafael Jodar meglio di Sinner, Alcaraz e dei Big Three nelle prime 25 partite da professionista

Rafael Jodar ha scalato perentoriamente le gerarchie del tennis internazionale nelle ultime settimane: dopo aver raggiunto i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami partendo dalle qualificazioni, il promettente spagnolo ha vinto il torneo ATP 250 di Marrakech, si è spinto fino alle semifinali dell’ATP 500 di Barcellona e domenica 26 aprile scenderà in campo per affrontare il brasiliano Joao Fonseca al terzo turno del Masters 1000 di Madrid (dopo aver battuto il quotato australiano Alex de Minaur).

Il 19enne ha incominciato l’avventura sulla terra rossa della capitale iberica da numero 42 del mondo, ma sta continuando a scalare il ranking ATP ed è virtualmente entrato nella top-40. Un momento davvero magico per uno degli elementi di maggiore spicco della nuova generazione che scalpita e che spera in un futuro non così lontano di battagliare con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per i trofei più importanti. Intanto su Marca, la testata sportiva di riferimento in Spagna, campeggia una statistica molto interessante.

Il titolo è perentorio: Jodar supera i Big Three, Alcaraz e Sinner nelle prime 25 partite da professionista. Nelle sue prime 25 partite da professionista (è definitivamente passato al circuito maggiore in questa stagione, dopo l’esperienza fatta all’Università della Virginia) ha collezionato 17 vittorie e soltanto 8 vittorie.

Si tratta di una percentuale esorbitante e superiore a quella dei fenomeni del recente passato e dei dominatori del panorama attuale: lo spagnolo Rafael Nadal fece segnare un 15-10, l’altro suo connazionale Carlos Alcaraz registrò un 14-11, Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic chiusero con lo score di 12-13, lo svizzero Roger Federer fu in ampio saldo negativo (11-14).