Sinner-Moller si vedrà su TV8? La scelta in chiaro di Sky per la domenica

Dopo un esordio più sofferto del previsto contro il francese Benjamin Bonzi, Jannik Sinner affronterà Elmer Moller al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: il numero 1 del mondo se la dovrà vedere contro un qualificato, capace di eliminare Federico Cinà e il canadese Gabriel Diallo nel tabellone principale. Il tennista italiano partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento alla grinta del promettente danese, dato in ottima forma fisica.

Il fuoriclasse altoatesino calcherà la terra rossa della capitale spagnola nella giornata di domenica 26 aprile: sarà il terzo incontro a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 16.00 al Manolo Santana Stadium (il Campo Centrale), preceduto da Cirstea-Gauff e Musetti-Griekspoor. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro chi la spunterà nel match tra il britannico Cameron Norrie e l’argentino Thiago Agustin Tirante.

Il numero 1 del mondo dovrà fare i conti con il 22enne, numero 169 della graduatoria internazionale, contro cui non ha mai giocato nel corso della sua carriera. La partita sarà trasmessa in diretta tv, per gli abbonati sui canali Sky e in diretta streaming, sempre a pagamento, su Sky Go, NOW e Tennis Tv. E su TV8? La partita tra Sinner e Moller non potrà essere seguita gratis e in chiaro: Sky detiene i diritti dell’evento, ma per il momento ha deciso di non mandare in onda questi incontri dell’azzurro.

Su TV8, nella giornata di domenica 26 aprile, sarà trasmesso in diretta tv il GP di Spagna, quarta tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Jerez de la Frontera (la gara della classe regina è in calendario alle ore 14.00). Questa è la proposta della rete in chiaro di proprietà di Sky per il giorno di festa. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-MOLLER ATP MADRID

Domenica 26 aprile

Terzo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 16.00 Jannik Sinner vs Elmer Moller

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 al Manolo Santana Stadium, si giocheranno nell’ordine: Cirstea-Gauff, Griekspoor-Musetti. Al termine, e non prima delle ore 16.00, toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-MOLLER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

Non è prevista diretta tv su TV8.