Ciclismo, Giulio Ciccone: “Concentrato sul finale di stagione, l’obiettivo è Il Lombardia”

Giulio Ciccone, vincitore della classifica riservata agli scalatori al Tour de France 2023, è stato intercettato dall’ANSA all’autodromo di Monza, dove oggi si svolgerà la gara del GP d’Italia di F1: l’azzurro ha parlato degli ultimi obiettivi stagionali.

Il corridore del il team Lidl-Trek ha affermato: “Ho avvertito con piacere il peso di avere sulle spalle le aspettative del ciclismo italiano. Siamo tutti consapevoli che non c’è un altro Vincenzo Nibali, ma ci sono tanti giovani ciclisti che stanno crescendo bene“.

Chiusura con gli obiettivi stagionali: “Ho trovato una mia dimensione. L’ultima annata è stata molto positiva, ora mi concentro sul finale di stagione con Il Lombardia come obiettivo. Sono qui a Monza per la prima volta, sono un appassionato. Non ero mai stato nel paddock, solo sulle tribune di Imola. Tifo Leclerc, senza dubbio“.

Foto: LaPresse