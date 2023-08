Ciclismo su pista, i ranking olimpici dopo i Mondiali

Al termine dei Mondiali 2023 di ciclismo su pista sono stati rilasciati dall’UCI i ranking olimpici aggiornati delle 12 specialità (6 maschili e 6 femminili) inserite nel programma di Parigi 2024: rispettata la parità di genere, infatti si qualificheranno un totale di 190 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. Andiamo a scoprire il sistema di qualificazione e tutte le classifiche aggiornate.

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE OLIMPICA CICLISMO SU PISTA

Il periodo di qualificazione del ciclismo su pista va dal 9 luglio 2022 al 14 aprile 2024: non ci sono posti riservati al Paese ospitante o quote universali, e tutti i pass non sono nominali, ma assegnati al Paese. Ogni Nazione potrà qualificare al massimo 14 atleti, di cui massimo 7 per genere.

Le quote per specialità sono così distribuite:

2 atleti per genere per velocità e keirin,

1 atleta per genere nell’omnium,

1 squadra (formata da 4 atleti) per genere nell’inseguimento a squadre,

1 squadra (formata da 3 atleti) per genere nella velocità a squadre,

1 squadra (formata da 2 atleti) per genere nella madison.

Potrebbero esserci anche casi in cui alcuni Paesi riescano a schierare fino a 16 atleti nel ciclismo su pista: un massimo di un atleta per genere (due in totale) per Paese, infatti, può essere aggiunto alla lista se l’atleta in questione è iscritto in una diversa disciplina del ciclismo. Tale atleta potrà gareggiare nelle specialità del ciclismo su pista in cui il suo Paese ha ottenuto un pass, a patto che non vengano superati i limiti di partecipazione per Paese e per gara.

I pass verranno attribuiti attraverso l’UCI Track Olympic Ranking 2022-2024, tuttavia per ciascuno degli eventi verrà definito l’UCI Track Olympic Ranking per nazioni 2023-2024. Per qualificarsi gli atleti dovranno guadagnare punti.

Eventi

Ogni UCI Track Olympic Ranking 2022-2024 verrà stilato con i punti guadagnati nei seguenti eventi:

le ultime due edizioni dei rispettivi Campionati Continentali,

i due migliori risultati della UCI Track Nations Cup in ciascuna delle stagioni 2023 e 2024.

i Campionati del Mondo su pista UCI 2023.

Scale di punteggio

Il valore dei punti ottenuti in queste competizioni non sarà uguale: ogni UCI Track Olympic Ranking 2022-2024 applicherà scale di punteggio, il che significa che i punti verranno moltiplicati per ciascuna scala (ad eccezione dei punti della Nations Cup, che rimarranno invariati). Per i Campionati Continentali ed il Campionato del Mondo, le scale saranno le seguenti:

i punti dei Campionati Continentali vengono moltiplicati per 0.75,

i punti del Campionato del Mondo vengono moltiplicati per 1.5.

Numero di atleti e squadre

Poiché le quote sono assegnate ai Paesi e non ai singoli atleti, non tutti gli atleti dello stesso Paese che partecipano ad un evento guadagnano punti per il proprio Paese: solo il miglior atleta di uno specifico Paese in ogni competizione individuale e solo la miglior squadra di uno specifico Paese in ogni competizione a squadre accumuleranno punti per il proprio Paese per la classifica corrispondente.

Assegnazione punti

Poiché in ogni competizione viene preso in considerazione un atleta o squadra per Paese, il piazzamento di qualsiasi altro ciclista sarà ignorato.

Caratteristiche di ogni classifica

Velocità a squadre (24 quote, 8 squadre in totale): gli otto Paesi meglio classificati qualificheranno ciascuno una squadra di 3 atleti.

Velocità e keirin (7 sprint + 7 keirin): i sette Paesi con il punteggio più alto per ogni evento, che non hanno quote nella velocità a squadre, avranno una quota nel rispettivo evento. Il numero totale di atleti che prendono parte allo velocità ed al keirin potrebbe raggiungere un massimo di 30.

Inseguimento a squadre (40 quote, 10 squadre in totale): i 10 Paesi meglio classificati qualificheranno ciascuno una squadra di quattro atleti.

Madison (10 quote, 5 squadre in totale): i cinque Paesi con il punteggio più alto che non si sono qualificati nell’inseguimento a squadre qualificheranno ciascuno una squadra formata da due atleti. Il numero totale di squadre partecipanti alla madison potrebbe raggiungere un massimo di 15.

Omnium (7 quote): i sette Paesi con il punteggio più alto, rispettando l’assegnazione minima per Continente, che non si sono qualificati direttamente nella madison, avranno una quota. Gli atleti partecipanti all’omnium potrebbero arrivare ad un massimo di 22.

RANKING OLIMPICI AGGIORNATI ALL’8 AGOSTO 2023

VELOCITA’ MASCHILE 1 PAESI BASSI 2050 2 GIAPPONE 1765 3 POLONIA 1725 4 ISRAELE 1697,5 5 TRINIDAD & TOBAGO 1650 6 AUSTRALIA 1570 6 MALESIA 1570 8 CINA 1480 9 FRANCIA 1400 10 SURINAME 1360 22 ITALIA 674,5 KEIRIN MASCHILE 1 MALESIA 1890 2 AUSTRALIA 1850 3 GIAPPONE 1685 4 PAESI BASSI 1610 5 SURINAME 1605 6 COLOMBIA 1417,5 7 NUOVA ZELANDA 1405 8 TRINIDAD & TOBAGO 1394 9 GERMANIA 1385 10 FRANCIA 1355 23 ITALIA 776 OMNIUM MASCHILE 1 FRANCIA 2050 2 GERMANIA 1697,5 3 PAESI BASSI 1532,5 4 NUOVA ZELANDA 1525 5 SPAGNA 1515 6 GIAPPONE 1490 7 DANIMARCA 1447,5 8 BELGIO 1350 9 CANADA 1290 10 GRAN BRETAGNA 1280 11 ITALIA 1269 VELOCITA’ A SQUADRE MASCHILE 1 AUSTRALIA 3075 2 PAESI BASSI 2955 3 CINA 2587,5 4 FRANCIA 2580 5 GIAPPONE 2535 6 GRAN BRETAGNA 2407,5 7 CANADA 2175 8 GERMANIA 2066,25 9 POLONIA 1972,5 10 REPUBBLICA CECA 1785 13 ITALIA 1530,75 INSEGUIMENTO A SQUADRE MASCHILE 1 DANIMARCA 3875 2 GRAN BRETAGNA 3690 3 NUOVA ZELANDA 3450 4 FRANCIA 3440 5 AUSTRALIA 3300 6 ITALIA 3140 7 CANADA 2980 8 GERMANIA 2745 9 BELGIO 2710 10 GIAPPONE 2660 MADISON MASCHILE 1 GERMANIA 4100 2 NUOVA ZELANDA 3460 3 PAESI BASSI 3330 4 PORTOGALLO 3315 5 GIAPPONE 3140 6 FRANCIA 2880 7 BELGIO 2870 8 ITALIA 2730 9 GRAN BRETAGNA 2540 10 SPAGNA 2505 VELOCITA’ FEMMINILE 1 GERMANIA 1890 2 GRAN BRETAGNA 1845 3 FRANCIA 1760 4 CANADA 1730 5 COLOMBIA 1600 6 GIAPPONE 1570 7 PAESI BASSI 1457,5 8 MESSICO 1373 9 BELGIO 1355 10 ITALIA 1310 KEIRIN FEMMINILE 1 GIAPPONE 2050 2 GERMANIA 1890 3 COLOMBIA 1650 4 FRANCIA 1635 5 NUOVA ZELANDA 1565 6 PAESI BASSI 1480 7 GRAN BRETAGNA 1445 8 BELGIO 1417,5 9 AUSTRALIA 1410 10 CANADA 1293 13 ITALIA 1127,5 OMNIUM FEMMINILE 1 NUOVA ZELANDA 2005 2 GRAN BRETAGNA 1890 3 FRANCIA 1732,5 4 DANIMARCA 1577,5 5 STATI UNITI 1555 6 ITALIA 1550 7 PAESI BASSI 1435 8 NORVEGIA 1287,5 9 BELGIO 1240 10 PORTOGALLO 1145 VELOCITA’ A SQUADRE FEMMINILE 1 CINA 2955 1 GERMANIA 2955 3 MESSICO 2655 4 GRAN BRETAGNA 2467,5 5 PAESI BASSI 2280 6 POLONIA 2272,5 7 FRANCIA 2246,25 8 CANADA 2227,5 9 GIAPPONE 1867,5 9 NUOVA ZELANDA 1867,5 24 ITALIA 405 INSEGUIMENTO A SQUADRE FEMMINILE 1 NUOVA ZELANDA 3850 2 GRAN BRETAGNA 3780 3 FRANCIA 3715 4 GERMANIA 3440 5 CANADA 3220 6 AUSTRALIA 3140 7 ITALIA 3050 8 IRLANDA 2950 9 STATI UNITI 2880 10 GIAPPONE 2740 MADISON FEMMINILE 1 FRANCIA 3850 2 DANIMARCA 3670 3 GRAN BRETAGNA 3540 4 NUOVA ZELANDA 3380 5 ITALIA 3280 6 BELGIO 3075 7 PAESI BASSI 2815 8 GERMANIA 2700 9 STATI UNITI 2595 10 GIAPPONE 2500

Foto: LaPresse