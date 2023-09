Ciclismo, Europei 2023: Albert Withen Philipsen dominatore nella crono junior, Giaimi chiude quinto

I Campionati Europei di ciclismo su strada 2023, ospitati dal Drenthe, regione dei Paesi Bassi, si sono aperti con le prove a cronometro riservata alle categorie juniores. Dopo lo splendido oro raggiunto da Federica Venturelli, nella prova maschile è stato il talentuosissimo Albert Withen Philipsen ha guadagnare l’oro per la Danimarca.

Il giovane danese, laureatosi Campione del Mondo in linea a Glasgow, ha semplicemente sbaragliato la concorrenza, mettendo insieme una prova da assoluto dominatore. Sui 19.8 km del percorso, Philipsen ha fatto registrare una media oraria di 52.08 km/h, la migliore mai rilevata in una prova junior di un Campionato Europeo, per un tempo di 22:48.68.

Il secondo, il norvegese Jørgen Nordhagen ha chiuso infatti a 46” secondi, finendo per perdere oltre 2” a chilometro, e spuntandola di un soffio sul sorprendente belga Sente Sentjens, che si mette al collo dunque una pesante medaglia di bronzo. Ai piedi del podio un altro belga, Lars Vanden Heede, che chiude con 1’01” dal vincitore e 13” dal connazionale.

Quinto posto per l’azzurro Luca Giaimi, che partiva con ambizioni da medaglia. Una prova in leggero calando per l’azzurro che era secondo al primo intermedio ma che ha poi finito per perdere posizioni nel finale, terminando con il tempo di 23:51.93, a 1’03” da Philipsen. Questi i risultati degli altri italiani: Andrea Bessega ha chiuso al 34° posto con 24:52.43, mentre Andrea Montagner è 43° con 25:13.43.

Foto: Eurosport