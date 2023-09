Canoa slalom, Stefanie Horn sale sul podio in Coppa del Mondo a La Seu d’Urgell! Settimo Giovanni De Gennaro

Dopo la vittoria di ieri di Raffaello Ivaldi nella canadese, oggi arriva un altro podio per l’Italia nelle finali del kayak della tappa della Coppa del Mondo 2023 di canoa slalom, in corso a La Seu d’Urgell, in Spagna: Stefanie Horn si classifica terza nella gara femminile, mentre Giovanni De Gennaro chiude settimo in quella maschile.

Nel kayak femminile Stefanie Horn (Marina Militare), infatti, si classifica al terzo posto, confermando il piazzamento della semifinale, grazie ad un percorso netto in 100.23 nella gara vinta dalla slovacca Eliska Mintalova in 99.36 (percorso netto), la quale beffa l’australiana Jessica Fox, seconda in 99.42 (2 penalità), battuta per soli 0.06.

In classifica generale, nonostante abbia saltato la tappa di Tacen, Stefanie Horn si issa al quinto posto con 134 punti, mentre si porta in testa proprio l’australiana Jessica Fox con 188, la quale supera la tedesca Elena Lilik, seconda con 185, a -3 dalla vetta.

Nel kayak maschile Giovanni De Gennaro (Carabinieri) è settimo in 93.77 (2 penalità), migliorando il nono posto della semifinale, mentre la vittoria va allo sloveno Peter Kauzer in 89.36 (percorso netto), davanti al britannico Joseph Clarke, secondo in 90.44 (2 penalità), a 1.08, ed al ceco Vit Prindis, terzo in 90.90 (2 penalità), a 1.54.

Vengono eliminati in semifinale, invece, gli altri due azzurri in gara: Marcello Beda (Aeronautica Militare) è 21° in 95.71 (2 penalità), mentre Xabier Ferrazzi (CCK Valstagna) si classifica 27° in 97.88 (4 penalità). Ad entrambi non sarebbe bastato il percorso netto per approdare in finale.

In classifica generale si porta al comando proprio il ceco Vit Prindis con 194 punti, ma Giovanni De Gennaro ora è ad un solo punto dalla vetta, in seconda posizione a quota 193. Alle loro spalle sale al terzo posto il britannico Joseph Clarke, terzo con 173, mentre l’ex leader, il ceco Jiri Prskavec scivola al quarto posto con 170.

Foto: Pier Colombo