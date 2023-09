Canoa slalom, Raffaello Ivaldi trionfa in Coppa del Mondo a La Seu d’Urgell! Sesta Marta Bertoncelli

Si tinge d’azzurro la tappa della Coppa del Mondo 2023 di canoa slalom in corso a La Seu d’Urgell, in Spagna: le finali della canadese riservano all’Italia il trionfo di Raffaello Ivaldi tra gli uomini ed il sesto posto di Marta Bertoncelli tra le donne.

Nella canadese maschile Raffaello Ivaldi (Marina Militare) compie un percorso in crescendo e, dopo l’ottavo posto delle batterie ed il secondo della semifinale, trionfa nell’ultimo atto grazie ad un percorso netto in 96.52, mettendosi alle spalle lo sloveno Luka Bozic, secondo in 97.53, a 1.01 (2 penalità) e lo slovacco Marko Mirgorodsky, terzo in 97.63, a 1.11 (percorso netto).

Escono invece in semifinale Roberto Colazingari (Carabinieri), 11° e primo degli esclusi dalla finale nonostante il percorso netto, ad appena 0.23 dal decimo posto, e Paolo Ceccon (Carabinieri), 19° con una discesa appesantita da 2 penalità. In classifica generale guida lo slovacco Matej Benus con 192 punti, mentre Raffaello Ivaldi risale al quinto posto con 137.

Nella canadese femminile Marta Bertoncelli (Carabinieri) è anch’ella autrice di un cammino in crescendo, partito dal 17° posto delle batterie, passato per il nono della semifinale, e culminato col sesto posto in finale in 111.66 (2 penalità). Vittoria (la terza nella specialità in quattro tappe) per l’australiana Jessica Fox, prima in 107.09 nonostante ben 4 penalità, la quale beffa la tedesca Andrea Herzog, seconda in 117.17, a 0.08 (percorso netto), mentre completa il podio la britannica Kimberley Woods, terza in 109.02, a 1.93 (2 penalità).

Eliminata in semifinale Elena Micozzi (Marina Militare), 27ma con un percorso gravato da 4 penalità. In classifica generale comanda ovviamente l’australiana Jessica Fox, prima a quota 214 punti, ma si issa in quarta posizione assoluta Marta Bertoncelli con 148.

Foto: Pier Colombo