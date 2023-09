Calendario Mondiali sollevamento pesi 2023 oggi: orari 9 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono i Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Riyadh (in Arabia Saudita) fino a domenica 17 settembre e validi come evento di qualificazione olimpica a partecipazione obbligatoria verso Parigi 2024. Quest’oggi per l’Italia sarà il turno di Mirko Zanni, iscritto al gruppo A della categoria fino a 73 kg.

In realtà il bronzo di Tokyo (nei -67 kg) potrebbe anche decidere di effettuare solo le operazioni di pesatura per poi non provare nessuna alzata in gara. Il 25enne friulano è infatti ancora alle prese con un problema al ginocchio rimediato agli Europei di Yerevan, di conseguenza lo staff tecnico azzurro starebbe valutando l’ipotesi di risparmiarlo in vista dei prossimi appuntamenti.

Il gruppo A della categoria olimpica -73 kg maschile ai Mondiali di sollevamento pesi 2023 in Arabia Saudita verrà trasmesso in diretta streaming su Olympic Channel. Di seguito il programma dettagliato, gli orari italiani esatti, gli azzurri impegnati quest’oggi e come seguire le competizioni odierne in tv e streaming.

CALENDARIO MONDIALI SOLLEVAMENTO PESI 2023

Sabato 9 settembre

Ore 18.00 Gruppo A 73 kg maschile a Riyadh (Arabia Saudita)

PROGRAMMA MONDIALI SOLLEVAMENTO PESI 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport

MONDIALI SOLLEVAMENTO PESI 2023: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Mirko Zanni (gruppo A 73 kg).

Foto: FIPE