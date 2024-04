Sollevamento pesi, Massidda brilla nei -67 kg alla World Cup di Phuket. Si allontana Parigi 2024 per Zanni

Va in archivio con un bilancio agrodolce per l’Italia la quinta giornata di gara della World Cup di sollevamento pesi a Phuket (in Thailandia), valevole come ultimo evento a partecipazione obbligatoria di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. Quest’oggi erano impegnati due azzurri in pedana, anche se con obiettivi e motivazioni differenti.

Andiamo in ordine cronologico e partiamo dunque dal gruppo A della categoria non olimpica -67 kg maschile, in cui Sergio Massidda ha dato spettacolo sfoderando una prestazione molto incoraggiante in vista della rassegna a cinque cerchi. Il 22enne sardo, già qualificato per i Giochi nei -61 kg e iscritto in quest’occasione alla categoria superiore per evitare di sottoporre il suo fisico allo sforzo del calo peso, ha demolito i suoi record personali sollevando 145 kg di strappo e 172 di slancio per un totale di 317 kg (il suo PB nei -61 kg è 302 kg).

Grande delusione invece nella categoria olimpica -73 kg per Mirko Zanni, che va fuori gara nel gruppo A con tre nulli di strappo (150 e poi due volte a 153 kg) non migliorando i 335 kg sollevati agli Europei di Yerevan 2023. Il bronzo olimpico di Tokyo nei -67 kg, scavalcato dal venezuelano Julio Ruben Mayora Perna, è scivolato così dall’11° al 12° posto del ranking riducendo sensibilmente le sue chance di qualificazione olimpica per Parigi.

Per il verdetto ufficiale bisognerà attendere le varie scremature regolamentari e le scelte tecniche di alcuni Paesi, ma la situazione non sembra incoraggiante. Tornando alla competizione odierna, c’è da registrare il trionfo del ventenne indonesiano Rizki Juniansyah che ha ottenuto in un colpo solo il nuovo record mondiale di totale (365 kg) e soprattutto il ticket per le Olimpiadi a discapito del suo connazionale Rahmat Erwin Abdullah (leader della ranking list fino a stamattina con 363 kg).