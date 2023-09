Calendario Mondiali sollevamento pesi 2023 oggi: orari 11 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Il giorno più importante è arrivato. Oggi, lunedì 11 settembre, torna finalmente in pedana dopo oltre un anno e mezzo Nino Pizzolato. L’azzurro parteciperà infatti nella gara riservata alla categoria -89 kg, uno dei piatti forti dei Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, rassegna di scena in questi giorni in Arabia Saudita, precisamente a Riad.

Una prova dal sapore particolare per il siciliano che, dopo un lungo stop per infortunio, proverà a prendere di nuovo a “cafuddate” tutti i concorrenti, così come fece nell’ormai lontano aprile del 2022 ai Campionati Europei, la sua ultima gara disputata. Tuttavia il primo obiettivo sarà quello di guadagnare una misura idonea in ottica ranking olimpico.

Ma non sarà soltanto Nino l’osservato speciale. Oggi sarà della partita infatti anche Oscar Reyes, impegnato nella categoria -81 kg, al via alle ore 15:30 con grandi, grandissime ambizioni di medaglia.

Tutte le Finali A della competizione iridata saranno visibili su Olympic Channel. Di seguito il riepilogo.

MONDIALI 2023 SOLLEVAMENTO PESI: PROGRAMMA DI OGGI

Lunedì 11 settembre

Ore 15.30 Finale -81 kg maschile

Ore 18.00 Finale -89 kg maschile

GLI ITALIANI IMPEGNATI OGGI AI MONDIALI DI SOLLEVAMENTO PESI

Antonino Pizzolato (-89 kg)

Oscar Reyes (-81 kg)

MONDIALI 2023: COME GUARDARE LE GARE ODIERNE IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista

Diretta Streaming: ore 15:30 Finale A -81 kg (Oscar Reyes); ore 18:00 Finale -89 kg (Nino Pizzolato)

Foto: Federpesistica