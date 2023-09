Rugby, Italia-Uruguay: quando la prossima partita ai Mondiali? Programma, orario, tv, streaming

L’Italia ha esordito sabato nella Rugby World Cup 2023 con una netta vittoria sulla Namibia e ora per Lamaro e compagni ci sarà una lunga pausa in attesa della seconda sfida iridata. L’Italia, infatti, scenderà in campo solo il prossimo 20 settembre, quando a Nizza affronterà l’Uruguay.

I sudamericani non sono ancora scesi in campo e faranno il loro esordio giovedì 14 settembre contro la Francia. L’Uruguay è un’incognita, è alla sua quinta partecipazione mondiale, ed è una formazione in crescita. Per gli azzurri sarà un test sicuramente più probante rispetto alla Namibia, anche se la squadra di Kieran Crowley è nettamente favorita alla vigilia.

Rispetto al match con la Namibia, però, Lamaro e compagni dovranno limitare i tanti errori commessi, puntare nuovamente sulla forza del proprio pacchetto di mischia, ma ritrovare quel gioco veloce e tecnico al largo che all’esordio si è visto solo a sprazzi e solo nel finale. L’obiettivo è una vittoria con bonus per garantirsi matematicamente la qualificazione ai prossimi mondiali e per arrivare alle due super sfide contro All Blacks e Francia con la chance, almeno virtuale, di una qualificazione ai quarti di finale.

La sfida tra Italia e Uruguay è dunque in programma mercoledì 20 settembre alle ore 17.45 allo Stade de Nice di Nizza. La diretta TV sarà disponibile su Rai 2 HD e su Sky Sport Arena (canale 204). La diretta streaming sarà invece garantita da SkyGO, Now TV e Raiplay.

CALENDARIO ITALIA-URUGUAY, RUGBY

Mercoledì 20 settembre

17.45 Italia-Uruguay

PROGRAMMA ITALIA-URUGUAY, RUGBY: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai 2, Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV e Raiplay

Foto: LaPresse