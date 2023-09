Rugby, il calendario del secondo turno della fase a gironi: orari prossime partite, programma, tv

La Coppa del Mondo 2023 di rugby proseguirà in Francia tra giovedì 14 e domenica 17 settembre: è già tempo della seconda giornata della prima fase a gironi e gli otto match previsti saranno spalmati su quattro giorni.

Per la Pool A giocheranno giovedì 14 alle 21.00 Francia-Uruguay e venerdì 15, sempre alle 21.00, Nuova Zelanda-Namibia. Per gli altri gironi si disputeranno sabato 16 alle 15.00 Samoa-Cile, alle 17.45 Galles-Portogallo ed alle 21.00 Irlanda-Tonga, infine domenica 17 andranno in scena alle 15.00 Sudafrica-Romania, alle 17.45 Australia-Fiji, alle 21.00 Inghilterra-Giappone.

Riposa l’Italia, che dopo la vittoria sulla Namibia tornerà in campo direttamente per la sfida contro l’Uruguay. La diretta tv sarà disponibile per tutti i match su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile per tutti gli incontri su Sky Go e Now.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO RUGBY

Giovedì 14 settembre

21.00 Francia-Uruguay – Sky Sport Arena

Venerdì 15 settembre

21.00 Nuova Zelanda-Namibia – Sky Sport Arena

Sabato 16 settembre

15.00 Samoa-Cile – Sky Sport Arena

17.45 Galles-Portogallo – Sky Sport Arena

21.00 Irlanda-Tonga – Sky Sport Arena

Domenica 17 settembre

15.00 Sudafrica-Romania – Sky Sport Arena

17.45 Australia-Fiji – Sky Sport Arena

21.00 Inghilterra-Giappone – Sky Sport Arena

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUGBY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: su Sky Sport Arena.

Diretta streaming: su Sky Go e Now.

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI