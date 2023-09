Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Mirko Zanni rinuncia in extremis, nei 73 kg trionfa a sorpresa la Thailandia

Va in archivio anche la sesta giornata dei Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Riyadh (in Arabia Saudita) fino a domenica 17 settembre. L’unica gara odierna con in palio le medaglie, la categoria olimpica -73 kg maschile, ha visto purtroppo il forfait in extremis di Mirko Zanni per problemi fisici.

“Mirko, che già da tempo risente di un problema al ginocchio, è stato portato ai Campionati Mondiali di Riyadh per testare la propria condizione in allenamento pre-gara, che però non ha dato riscontri positivi tali da consentirgli di salire in pedana. Con questa scelta i tecnici hanno preferito preservare il percorso di qualificazione olimpica di Mirko Zanni“, si legge nel comunicato della FIPE che spiega i motivi del ritiro.

Ricordiamo che questa rassegna iridata rappresenta il primo dei due eventi (il secondo sarà la World Cup in Thailandia di aprile 2024) a partecipazione obbligatoria per poter ottenere l’eleggibilità a cinque cerchi verso Parigi 2024. Il friulano, effettuando le operazioni di pesatura in loco, ha dunque preso parte formalmente alla competizione pur non presentandosi in pedana per effettuare nemmeno una alzata.

Il bronzo di Tokyo 2021 (nei 67 kg) è rimasto dunque fermo a quota 335 kg (ottenuti agli Europei di Yerevan) nel ranking olimpico, scivolando dal nono al decimo posto e resistendo dunque per il momento nella top10 che vale il pass diretto per Parigi. La medaglia d’oro mondiale è andata al fenomenale 18enne thailandese Weeraphon Wichuma, capace di dominare la scena gareggiando addirittura nel gruppo C con 349 kg di totale (154 di strappo e 195 di slancio). Sul podio iridato nel concorso generale anche il cinese Wei Yinting con 337 kg (oro di strappo con 157 kg, poi 180 di slancio) ed il turco Muhammed Ozbek con 334 kg (147+187).

Foto: FIPE