Calendario Mondiali basket 2023 oggi: orari partite 1° settembre, programma, tv, streaming

Tutto è pronto per il via della seconda fase dei Mondiali 2023 di basket. S’incomincia oggi, venerdì 1° Settembre, con otto partite in programma per le sedici squadre rimaste in lizza a giocarsi un posto per i quarti di finale del torneo in svolgimento in Asia.

Ad aprire le danze alle 10:00 italiane sarà proprio con il match degli Azzurri di Gianmarco Pozzecco, che a Manila (Filippine) sfidano la temibile Serbia (girone I): serve subito un’impresa per sperare poi in un accesso tra le migliori otto. Mezz’ora più tardi, alle 10:30, la Germania di Dennis Schröder affronta ad Okinawa (Giappone) la Georgia di Tornike Shengelia. Ritornando a Manila, invece, alle 10:40 gli Stati Uniti sfidano il Montenegro (girone J). Completa il programma della mattinata il match tra Spagna Campione del Mondo in carica e Lettonia (girone L, Jakarta).

Si passa poi al primo pomeriggio italiano con l’altra sfida del girone I – quello della Nazionale del Bel Paese – tra la Repubblicca Dominicana ed il Porto Rico, in un autentico derby caraibico. Alle 14:10 tocca invece alla Slovenia di Luka Doncic confrontarsi con l’Australia di Patty Mills (girone K, Okinawa), mentre alle 14:40 sfida tutta europea tra la Lituani e la Grecia per il girone J. Chiude la prima giornata della seconda fase il match tra il Canada ed il Brasile (girone L, Jakarta).

Andiamo a riepilogare di seguito il calendario delle partite odierne, con gli orari che fanno riferimento al fuso orario di Roma. La diretta TV sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2 HD per Italia-Serbia e per gli abbonati su Sky Sport Summer (canale 201) della medesima partita, con Sky Sport Arena (canale 204) che trasmetterà invece Spagna-Lettonia e Slovenia-Australia. La diretta streaming sarà disponibile per tutti su RaiPlay (Italia-Serbia) e per gli abbonati su SkyGO e Now TV (per i match trasmessi su Sky Sport) e su DAZN (tutte le partite). OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale di Italia-Serbia.

CALENDARIO MONDIALI BASKET 2023 OGGI

Venerdì 1° Settembre

Ore 10:00 Italia-Serbia (girone I, Manila) – Diretta TV in chiaro per tutti su Rai 2 HD e per gli abbonati Sky Sport Summer (Canale 201)

Ore 10:30 Germania-Georgia (girone K, Okinawa)

Ore 10:40 Stati Uniti-Montenegro (girone J, Manila)

Ore 11:45 Spagna-Lettonia (girone L, Jakarta) – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Arena (Canale 204)

Ore 14:00 Repubblica Dominicana-Porto Rico (girone I, Manila)

Ore 14:10 Slovenia-Australia (girone K, Okinawa) – Diretta TV per gli abbonati su Sky Sport Arena (Canale 204)

Ore 14:40 Lituania-Grecia (girone J, Manila)

Ore 15:30 Canada-Brasile (girone L, Jakarta)

PROGRAMMA MONDIALI BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su Rai 2 HD (Italia-Serbia); per gli abbonati su Sky Sport Summer (Canale 201) per Italia-Serbia e su Sky Sport Arena (Canale 204) per Spagna-Lettonia e Slovenia-Australia

Diretta streaming: per tutti su RaiPlay (Italia-Serbia); per gli abbonati su SkyGO e Now TV per i match trasmessi su Sky Sport (Italia-Serbia, Spagna-Lettonia e Slovenia-Australia); DAZN (tutte le partite)

Diretta LIVE testuale: OA Sport (Italia-Serbia)

Foto: fiba.basketball