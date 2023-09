Calendario ginnastica artistica oggi, Campionati Italiani: orari 10 settembre, programma, tv, streaming

Oggi domenica 10 settembre (dalle ore 15.30) va in scena la quinta e ultima giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica. Al PalaIndoor di Padova spazio alla Finali di Specialità, verranno assegnati i dieci tricolori (quattro femminili e sei maschili). Si preannuncia grande spettacolo, con tante stelle del panorama nazionale pronte a mettersi in gioco in un evento che determinerà anche quali saranno gli azzurri che prenderanno parte ai Mondiali di Anversa.

Si torna in pedana dopo i concorsi generali. Sul fronte maschile andranno seguiti Mario Macchiati, Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Ivan Brunello, Lorenzo Bonicelli e Matteo Levantesi. Da non perdere il duello tra Salvatore Maresca e Marco Lodadio agli anelli, gli esercizi di Nicola Bartolini e la sbarra di Carlo Macchini. Tra le ragazze, invece, riflettori puntati sulle Fate: Alice D’Amato, Manila Esposito, Giorgia Villa, Angela Andreoli ed Elisa Iorio puntano a brillare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (domenica 10 settembre) ai Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica. Prevista la diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Domenica 10 settembre

15.30-18.50 Finali di Specialità maschile/femminile – Diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube della Federginnastica, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

