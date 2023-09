MotoGP su TV8, GP San Marino 2023: orario, programma in chiaro, diretta e differita gara

Quest’oggi, domenica 10 settembre, si assisterà al Gran Premio di San Marino valido per il Motomondiale. Palcoscenico dell’appuntamento sarà il tracciato di Misano Adriatico, ormai assurto al ruolo di tappa fissa. Non è sempre stato così. Anzi, l’autodromo edificato in Romagna ha dovuto lavorare sodo per guadagnarsi il proprio posto al Sole.

Dal 1980 al 1993 si è corso con una certa assiduità, nonostante il contesto fosse letteralmente spartano. Il tremendo incidente che condannò Wayne Rainey su una sedia a rotelle fu il pretesto per escludere la location dal calendario. A Misano si sono però rimboccati le maniche e hanno sputato il sangue per portare l’autodromo nel XXI secolo. Nuovi box, nuovo paddock, nuove tribune. Tutto nuovo, compreso il senso di marcia, invertito rispetto al passato!

La popolarità di Valentino Rossi ha fatto il resto. Dal 2007 è stato possibile tornare ad avere due Gran Premi nel nostro Paese. Con il GP d’Italia prenotato dal Mugello, in Romagna si è utilizzato l’escamotage del GP di San Marino. Da allora Misano non ha più segnato il passo. Anzi, negli anni della pandemia si è presa la soddisfazione di organizzare due gare nella stessa stagione. Cosa succederà oggi? Per scoprirlo, se non si sarà in loco, basterà seguire l’evento in TV. Come?

GP SAN MARINO 2023 MOTOGP IN TV

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta, le gare di Misano Adriatico. Questo GP è infatti il quinto per il quale, nell’arco del 2023, sarà offerta copertura gratuita live.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni gara del Gran Premio di San Marino. La medesima programmazione sarà seguita anche dal canale sportivo-generalista Sky Sport Summer (201).

STREAMING – L’evento romagnolo potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta delle gare sarà disponibile sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di San Marino, dalle prime prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

PALINSESTO DOMENICA 10 SETTEMBRE

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO – Diretta

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO – Diretta

Ore 14.00 MotoGP, GRAN PREMIO – Diretta

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

Ore 09.45, MotoGP, Warm Up

Ore 11.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 12.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 14.00, MotoGP, GRAN PREMIO

REPLICHE SKY SPORT MOTOGP

Replica gara MotoGP: 17.00, 20.00, 22.00, 0.00

Replica gara Moto2: 4.15

Replica gara Moto3: 0.30, 3.30

Le repliche di ogni classe proseguiranno a ripetizione da lunedì 11 settembre e nei giorni successivi.

Foto: Valerio Origo