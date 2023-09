Calendario Europei volley 2023 oggi: orari partite 1° settembre, programma, tv, streaming

Oggi venerdì 1° settembre va in scena la quinta giornata degli Europei 2023 di volley maschile. Il programma prevede la disputa di otto partite, tra cui Italia-Serbia: la nostra Nazionale scenderà in campo al PalaBarton di Perugia per affrontare l’avversaria più temibile di questa fase in un match cruciale per il il primo posto nel girone. Sempre nel capoluogo umbro si giocherà Germania-Svizzera.

Grande attesa per l’impegno della Polonia contro l’insidiosa Olanda, mentre la Slovenia non dovrebbe avere particolari problemi contro la Finlandia. La Turchia partirà con i favori del pronostico contro la Romania. Il programma sarà completato da tre incontri non di cartello: Danimarca-Repubblica Ceca, Portogallo-Grecia, Croazia-Spagna.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi venerdì 1° settembre agli Europei 2023 di volley maschile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Euro Volley Tv, per Italia-Serbia è garantita anche la diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Summer, oltre alla diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY OGGI

15.00 Romania-Turchia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

16.30 Finlandia-Slovenia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.00 Danimarca-Repubblica Ceca (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 Germania-Svizzera (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 Portogallo-Grecia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.30 Croazia-Spagna (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 Olanda-Polonia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

21.15 Serbia-Italia (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Summer; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv)

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Sky Sport Summer (canale 201) per Italia-Serbia.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv per Italia-Serbia; tEuro Volley Tv per tutte le partite.

Diretta Live testuale: OA Sport per Italia-Serbia.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo