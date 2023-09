Volley, De Giorgi: “Mattarella ci ha fatto i complimenti. Merito alla Polonia. Ora obiettivo Olimpiadi importante”

Sì, è vero che c’è una certa insoddisfazione perché vincere al PalaEur avrebbe voluto dire ripetere la notte del 2005. Ma Fefè De Giorgi, al di là del 3-0 con cui la Polonia ha battuto con merito l’Italia nella finale europea di Roma, mantiene la barra dritta su un alone di positività.

Così il ct azzurro a Sky Sport: “Guardo la medaglia d’argento perché dentro c’è tanta fatica. Bisogna valorizzare le cose che si fanno, oggi abbiamo incontrato un avversario degno, che ci ha messo in difficoltà e noi abbiamo fatto fatica ad allungare la partita e giocarci le nostre carte. Bisogna dare merito a loro che hanno fatto un grandissimo percorso“.

E continua sulla questione dei risultati in questi anni: “Certo, non siamo contentissimi ma questo argento è costato sudore e lavoro, non bisogna fare gli schizzinosi, ci siamo giocati un’altra finale in pochi anni. Deve diventare uno stimolo per il prosieguo, a livello Mondiale non c’è una squadra che può dominare, dobbiamo migliorare“.

Una parola sul Presidente della Repubblica presente e sul Preolimpico a Rio: “Mattarella ci ha fatto i complimenti. Gli ho detto che eravamo dispiaciuti ma lui è stato molto gentile e affettuoso. È una stagione difficile e lunga, avremo quattro giorni poi andremo in Brasile per il preolimpico. Adesso bisogna recuperare ma l’obiettivo Olimpiade è importante“.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani – LivePhotoSport.it