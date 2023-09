Volley, Simone Gianneli: “Polonia più brava, è una lezione e usciamo a testa alta”

L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale ha perso la Finale contro la Polonia andata in scena al PalaEur di Roma. I Campioni del Mondo hanno ceduto per 3-0 di fronte allo strapotere dei biancorossi, oggi apparsi decisamente più forti e capaci di fare la differenza dall’alto di un servizio dinamitardo e di un attacco molto preciso che hanno messo in crisi difesa e ricezione degli azzurri. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi non hanno difeso il titolo continentale conquistato due anni fa, ma sono saliti sul secondo gradino del podio e si sono confermati ai massimi livelli per la terza stagione consecutiva.

Simone Giannelli ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Bisogna essere obiettivi e fare i complimenti all’avversario. Purtroppo sono stati più bravi di noi oggi. Sono orgoglioso della mia squadra, di vestire questa maglia e del sostegno di tutta la gente che è venuta stasera e che ci segue. È una medaglia dal colore comunque interessante. Non è stata la migliore Italia? Diciamo che loro hanno vinto l’oro e sono stati più bravi, noi abbiamo vinto l’argento. Abbiamo subito il loro servizio, ci hanno tenuti staccati da rete facendo sì che il nostro gioco diventasse più scontato”.

Il palleggiatore ha poi proseguito: “Se non ricevi bene è tosta, soprattutto contro una squadra che mura bene e che ti costringe poi alla palla alta. La cosa che mi dispiace è che anche quando non hanno servito così bene, non siamo riusciti ad esprimerci al nostro meglio non riuscendo ad approfittarne. Sono tutte lezioni, lo sport è anche questo. Bisogna prendere le cose positive, bisogna uscire a testa alta, e lo abbiamo fatto, combattendo e ricompattandoci anche quando non riuscivamo a fare il nostro meglio. Complimenti alla Polonia. Comunque non si molla niente, mai”.

Foto: Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli