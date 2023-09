Calendario Europei ciclismo 2023 oggi: orari 20 settembre, programma, tv, streaming

Prendono il via gli Europei di ciclismo su strada 2023; Drenthe, nei Paesi Bassi, diventeranno il cuore pulsante del cuore delle due ruote fino al prossimo 24 settembre, risultando in questa stagione uno degli appuntamenti finali di stagione.

Si comincia con le prove contro il tempo, con partenza ed arrivo ad Emmen. Italia che ha partecipanti in tutte e sei le gare: Eleonora La Bella, Alice Toniolli e Federica Venturelli saranno le tre rappresentanti azzurre nella categoria juniores, tra gli uomini Andrea Montagner, Luca Giaimi ed Andrea Bessega. Salendo di un gradino ci saranno Gaia Masetti e Carlotta Cipressi da una parte, Niccolò Galli ed Alessandro Romele dall’altra, mentre fra gli élite i prescelti sono Vittoria Guazzini, Alessia Vigilia, Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero. Da ricordare che le gare juniores e under23 saranno di poco più di 20 chilometri, mentre le gare dei professionisti supereranno i 29 chilometri.

Di seguito dunque il calendario completo e dettagliato con il programma giornaliero della manifestazione e tutte le informazioni necessarie per seguire gli eventi in diretta. Sarà possibile vedere le gare élite in diretta televisiva su RaiSport HD e sui canali di Eurosport, la diretta streaming sarà invece fornita da RaiPlay, SkyGo, Now TV e DAZN. Noi di OA Sport vi racconteremo le gare con le nostre consuete DIRETTE LIVE testuali.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2023

Mercoledì 20 settembre

09.00 – 10.10 Cronometro Donne Junior (Eleonora La Bella, Alice Toniolli, Federica Venturelli)

10.25 – 11.45 Cronometro Uomini Junior (Andrea Montagner, Luca Giaimi, Andrea Bessega)

12.00 – 12.45 Cronometro Donne U23 (Gaia Masetti, Carlotta Cipressi)

13.05 – 14.10 Cronometro Uomini U23 (Niccolò Galli, Alessandro Romele)

14.30 – 15.50 Cronometro Donne Elite (Vittoria Guazzini, Alessia Vigilia)

16.15 – 17.45 Cronometro Uomini Elite (Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero)

EUROPEI CICLISMO 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, Eurosport (solo le prove élite)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now TV e DAZN (solo le prove élite)

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Foto: LaPresse