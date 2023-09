Calendario Coppa Davis 2023 oggi: orari partite 13 settembre, programma, tv, streaming

Oggi, mercoledì 13 settembre, seconda giornata della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023. Quattro gironi per quattro sedi coinvolte: Bologna, Manchester, Valencia e Spalato. L’Italia farà il proprio esordio nel Gruppo A alla Unipol Arena affrontando il Canada.

Due singolari e un doppio che metteranno il palio il successo in questo confronto. La formazione di Filippo Volandri affronterà la squadra detentrice del titolo, gravata però dall’assenza di Felix Auger-Aliassime e con Denis Shapovalov non al top della forma.

Vero è che anche il Bel Paese è privo di giocatori di alto livello: Jannik Sinner e Matteo Berrettini non ci saranno. Volandri farà affidamento su Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Un day-2 nel quale vi saranno anche i confronti a Manchester tra i britannici e l’Australia, finalista l’anno scorso a Malaga, tra la Spagna priva di Carlos Alcaraz e la Repubblica Ceca a Valencia e tra la Croazia e gli Stati Uniti a Spalato.

Il confronto tra Italia e Canada, di scena alla Unipol Arena di Bologna dalle ore 15.00, sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 2 HD dalle 15.00 alle 19.45 e su RaiSport HD dalle 19.45 in poi; Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), in streaming su RaiPlay, SkyGo e NOW. SuperTennix coprirà in streaming la sfida citata e tutte le altre di quest’oggi.

CALENDARIO FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2023

Mercoledì 13 settembre

N.B.: i tennisti che verranno schierati saranno comunicati un’ora prima dell’inizio delle sfide.

Bologna (Italia) – Gruppo A

Italia vs Canada – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Rai 2 HD dalle 15.00 alle 19.45, RaiSport HD dalle 19.45 in poi.

Dalle ore 15.00

Primo singolare

A seguire

Secondo singolare

A seguire

Doppio

Manchester (Gran Bretagna) – Gruppo B

Australia vs Gran Bretagna – Diretta streaming su SuperTennix.

Dalle ore 14.00

Primo singolare

A seguire

Secondo singolare

A seguire

Doppio

Valencia (Spagna) – Gruppo C

Spagna vs Repubblica Ceca – Diretta streaming su SuperTennix.

Dalle ore 15.00

Primo singolare

A seguire

Secondo singolare

A seguire

Doppio

Spalato (Croazia) – Gruppo D

Croazia vs Stati Uniti – Diretta streaming su SuperTennix.

Dalle ore 15.00

Primo singolare

A seguire

Secondo singolare

A seguire

Doppio

PROGRAMMA FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD dalle 15.00 alle 19.45, RaiSport HD dalle 19.45 in poi, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203). Questa copertura è per Italia vs Canada.

Diretta streaming: per Italia vs Canada SkyGo, NOW, RaiPlay; per tutti gli incontri SuperTenniX.

Diretta live testuale: OA Sport (Italia vs Canada)

Foto: LaPresse