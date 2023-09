Calcio, Serie A 2023-2024: il Sassuolo stende l’Inter, vittorie importanti per Napoli e Lazio

Il mercoledì della sesta giornata della Serie A 2023-2024 si è concluso con tre incontri che hanno fatto il paio di quelli delle ore 18.30. L’Inter passa in vantaggio ma viene sconfitta in casa dal Sassuolo con il punteggio di 2-1 e vive, quindi, il primo stop stagionale. Il Napoli, messe di parte le polemiche sul caso-Osimhen, ha regolato l’Udinese con un netto 4-1. Nel terzo match, infine, la Lazio ha superato il Torino con il punteggio di 2-0.

A questo punto la classifica vede l’Inter in vetta con 15 punti ma ora a braccetto con il Milan, quindi terza posizione per la Juventus con 13 punti, davanti ad Atalanta con 12 e Napoli e Lecce con 11. Domani gli ultimi 3 incontri che andranno a concludere il turno.

INTER-SASSUOLO 1-2

I nerazzurri hanno confermato il canonico 3-5-2 con Sommer, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco, Lautaro Martinez e Thuram. I nero-verdi hanno schierato il 4-2-3-1 con Consigli, Toljan, Erlic, Viti, Vina, Matheus Henrique, Boloca, Berardi, Bajrami, Laurienté e Pinamonti.

Dopo un avvio di match equilibrato, e l’andamento che sembra puntare verso lo 0-0, il primo tempo si chiude con la squadra di mister Simone Inzaghi che passa in vantaggio grazie a Dumfries che, dal vertice alto di destra, si accentra e supera Consigli per l’1-0 con un preciso sinistro. La ripresa incomincia con una chance enorme per gli emiliani. Dopo una azione di calcio d’angolo, Berardi pennella in mezzo per Erlic che, tutto solo davanti a Sommer, colpisce di testa con ottimo tempismo, ma la palla sfiora il palo. Il pareggio è nell’aria e arriva al 54′. Tocco filtrante di Berardi per Bajrami che calcia in porta e sorprende il portiere svizzero. Il numero 10 continua a imperversare e al 64′ porta in vantaggio il Sassuolo con un bolide di sinistro dal vertice alto di destra sul quale Sommer non è di nuovo impeccabile. L’Inter rischia di subire anche la terza rete, quindi nel recupero prova l’assalto finale. Grande occasione per Lautaro Martinez al 94′ che calcia a botta sicura, ma “grazia” gli emiliani.

NAPOLI-UDINESE 4-1

I padroni di casa si sono presentati con il 4-3-3 con Meret come estremo difensore, quindi Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Mario Rui in difesa, mentre Anguissa, Lobotka e Zielinski agivano a centrocampo. Davanti tridente Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. I friulani hanno scelto il 3-5-2 con Silvestri in porta, difesa composta da Perez, Bijol e Kristensen, quindi centrocampo con Ebosele, Payero, Walace, Lovric e Kamara, in attacco Thauvin e Lucca.

I partenopei premono a tutta e non danno scampo ai bianconeri nel primo tempo. Il vantaggio arriva già al 19° minuto con un calcio di rigore di Zielinski, mentre il raddoppio porta la firma di Osimhen che, al 39°, supera Silvestri dopo un bel tocco di Politano. Ci prova Kvaratskhelia con una conclusione meravigliosa al 68′, ma la palla si stampa sul palo quando tutto lo stadio stava già per esultare. Il georgiano si sblocca al 74′ recuperando palla al limite dell’area, saltando il portiere con un tocco delicato e depositando il pallone nella porta vuota. Gli ospiti si scuotono con l’ingresso di Samardzic che all’81° segna un gol meraviglioso mandando “al bar” la difesa napoletana. Passano pochi secondi e arriva il 4-1 a firma di Simeone.

LAZIO-TORINO 2-0

La squadra di mister Maurizio Sarri si è schierata in campo con il 4-3-3 con Provedel in porta, difesa con Lazzari, Romagnoli, Casale e Marusic, quindi centrocampo con Rovella, Vecino e Luis Alberto, mentre in attacco confermato il tridente Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Il Torino ha risposto con il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali, difesa con Schuurs, Buongiorno e Rodriguez, quindi linea di centrocampo con Bellanova, Ricci, Tameze e Lazaro, mentre Vlasic e Sanabria agivano assieme a Zapata.

Dopo un primo tempo molto bloccato ed equilibrato, la sfida si sblocca in avvio di ripresa. Lazzari al minuto 54′ arriva fino alla linea di fondo e, dalla destra, crossa in area. Sul pallone si inserisce Vecino che sorprende la difesa e realizza l’1-0 con un tocco preciso sul secondo palo. Al minuto 75′ arriva anche il raddoppio con la firma di Zaccagni che va a chiudere ogni discorso.

