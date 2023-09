Calcio, Serie A 2023-2024: il Milan passa a Cagliari, successi di misura per Atalanta e Empoli

Il mercoledì della sesta giornata della Serie A 2023-2024, primo turno infrasettimanale del campionato, si è aperto con tre match giocati tutti alle ore 18.30. Il Milan passa in casa del Cagliari con il punteggio di 3-1, mentre l’Atalanta sbanca Verona per 1-0. Stesso risultato per l’Empoli in casa contro la Salernitana. Con questi risultati (in attesa degli altri 3 match della serata alle ore 20.45) la classifica vede i rossoneri rimettersi in scia all’Inter ad un punto, quindi l’Atalanta si porta in quarta posizione a quota 12. L’Empoli non è più il fanalino di coda (3 punti) raggiunge la Salernitana e lascia l’ultimo posto proprio al Cagliari (2 punti).

CAGLIARI-MILAN 1-3

La formazione di mister Ranieri ha giocato con il 3-5-2 con Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Sulemana, Mokoumbou, Nabdez, Augello; Zito Luvumbo e Petagna. I rossoneri, invece, hanno scelto il 4-3-3 con Sportiello in porta, quindi Florenzi, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez in difesa, centrocampo rivoluzionato con Loftus-Cheek, Adli e Reijnders, mentre in avanti agivano Chukwueze, Okafor e Pulisic.

I padroni di casa iniziano forte e, dopo 29 minuti, Nandez serve Luvumbo che supera Sportiello per il vantaggio isolano. La rete sveglia il Milan che ribalta tutto già prima dell’intervallo. Okafor pareggia i conti al 40′, quindi Tomori segna il 2-1 allo scadere della prima frazione. La ripresa vede i sardi scuotersi, ma Loftus-Cheek chiude tutto all’ora di gioco con il 3-1 su servizio di Pulisic.

HELLAS VERONA-ATALANTA 0-1

Gli scaligeri sono scesi in campo con il 3-4-2-1 che vedeva Montipò in porta, difesa composta da Magnani, Hien e Dawidowicz, quindi Faraoni, Hongla, Duda e Terracciano a centrocampo, con Ngonge e Folorunsho alle spalle di Bonazzoli. Gli orobici hanno risposto con il 3-4-1-2 che vedeva Carnesecchi come estremo difensore, Toloi, Djimsiti e Kolasinac in difesa, quindi Holm, de Roon, Ederson e Ruggeri a centrocampo, con Koopmeiners e Pasalic alle spalle di Lookman.

Pronti, via, e i nerazzurri sbloccano subito il punteggio. Ci pensa il solito Koopmeiners a bucare Montipò dopo soli 13 minuti di gioco dopo un preciso servizio di de Roon. I gialloblù provano a creare grattacapi a Carnesecchi ma ci riescono davvero con il contagocce, per cui è la squadra di Gasperini a cercare maggiormente il raddoppio. Nel finale De Ketelaere sbaglia una chance enorme per il 2-0 con un colpo di testa a porta vuota alto da due passi.

EMPOLI-SALERNITANA 0-1

I toscani sono scesi in campo con il classico 4-3-1-2 con Berisha in porta, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto e Pezzella in difesa, Fazzini, Grassi e Maleh in mediana, quindi Baldanzi alle spalle del duo Cancellieri-Shpendi. I granata hanno risposto con il 3-4-2-1 che vedeva Ochoa in porta, Lovato, Gyomber, e Pirola in difesa, Mazzocchi, Martegani, Maggiore e Bradaric a centrocampo, quindi Candreva e Kastanos a sostegno di Jovane Cabral.

La partita si apre con la rete dei campani al 20°. Il VAR, però, rivede l’azione e cancella la gioia di Cabral. A questo punto sono i padroni di casa a passare in vantaggio con la rete di Baldanzi dopo 34 minuti: il primo gol in stagione dei toscani. La Salernitana prova a tornare in parità, ma arriva una chance clamorosa per Gyasi che, a tu per tu con Ochoa, gli spara addosso. Al minuto 86 Cabral spara in porta ma centra il palo a Berisha battuto.

Foto: LaPresse