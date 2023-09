Calcio femminile, l’Italia sfida la pericolosa Svezia nella seconda giornata della Nations League: in palio punti importanti

L’Italia è pronta per tornare in campo. Dopo l’importante vittoria all’esordio contro la Svizzera per 1-0 (rete di Arianna Caruso), domani le ragazze del nuovo allenatore Andrea Soncin affronteranno la Svezia nella seconda giornata della fase a gironi (gruppo 4) della Nations League femminile 2023/2024. Si giocherà allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (comune in provincia dell’Aquila, Italia), con il calcio d’inizio che sarà alle ore 17.45.

Per il Bel Paese sarà sicuramente un incontro da giocare con la massima attenzione, visto che metterà in palio dei punti molto importanti per la classifica del girone. Fare bene non sarà però per niente semplice, anche perché dall’altra parte del campo si presenterà una squadra ricca di talento, che avrà tra l’altro grande voglia di rialzarsi dopo il ko al debutto in questa competizione contro la Spagna per 3-2 (da ricordare che le Furie Rosse avevano sconfitto la squadra di Gerhardsson anche un mese fa per 2-1 nella semifinale dei Mondiali, prima di andare a vincere la rassegna iridata).

A preoccupare maggiormente l’Italia sono le presenze delle attaccanti dell’Arsenal Stina Blackstenius e Lina Hurtig (quest’ultima autrice di un goal nella sfida contro la Spagna) e della centrocampista del Manchester City Filippa Angeldal. Saranno invece assenti la stella Fridolina Rolfo, attaccante del Barcellona che è ferma ai box da inizio settembre per un intervento al ginocchio, e il forte difensore Amanda Ilestedt (quattro timbri ai Mondiali di questa estate), che dovrà scontare la squalifica dopo l’espulsione rimediata nella sfida di venerdì.

È importante sottolineare che l’ultimo precedente tra Italia e Svezia è molto recente. Risale infatti al 29 luglio 2023, quando le due squadre si sfidarono nella seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali e la compagine nordeuropea si impose con un nettissimo 5-0 (doppietta di Ilestedt e una rete a testa per Rolfo, Blackstenius e Blomqvist). Parlando invece più in generale, il Bel Paese ha perso contro la Svezia per ben 15 volte su 24 scontri diretti, mentre nelle altre partite sono arrivati 5 pareggi e 4 vittorie. L’obiettivo di domani sarà quello di portare a quota 5 il numero dei successi, o perlomeno non far arrivare a 16 quello delle sconfitte.

