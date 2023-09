Italia-Svezia calcio femminile: dove vederla in tv, orario, programma Nations League, streaming

Dopo l’importante vittoria all’esordio per 1-0 sul campo della Svizzera, domani l’Italia tornerà in campo per disputare la seconda giornata della fase a gironi (gruppo 4) della Nations League femminile 2023/2024. Le azzurre sfideranno la Svezia allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro alle ore 17.45: in palio ci saranno dei punti importanti.

Il match si preannuncia molto difficile per il gruppo del nuovo allenatore Andrea Soncin, perché dall’altra parte si presenteranno delle avversarie con ottime qualità e con soprattutto grande voglia di rivalsa dopo la sconfitta al debutto in questa competizione contro la Spagna per 3-2 (da ricordare che le Furie Rosse avevano battuto la compagine nordeuropea anche un mese nella semifinale dei Mondiali).

È importante sottolineare che l’ultimo precedente tra Italia e Svezia è molto recente. Risale infatti al 29 luglio 2023, giorno in cui il Bel Paese perse nettamente per 5-0 nella seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali. L’obiettivo delle nostre portacolori per il match di domani sarà dunque quello di provare a prendersi la rivincita.

L’incontro Italia-Svezia inizierà domani (martedì 26 settembre 2023) alle ore 17:45 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (comune in provincia dell’Aquila) e si potrà vedere in diretta tv su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero match.

