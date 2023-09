Basket, Italia-Lettonia vale tanto: in palio punti determinanti per il ranking in vista dei Preolimpici

L’Italbasket ritorna in campo oggi al Mondiale 2023 di basket per la prima delle due partite per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto. Gli Azzuri, smaltita la delusione per il pesante ko contro gli Stati Uniti nei quarti di finale, si ritrovano di fronte la Lettonia di Luca Banchi (palla a due alle 10:45 italiane). Il match è sicuramente importante per chiudere nel migliore dei modi il torneo iridato, ma al tempo stesso mette in palio punti importanti per il ranking FIBA in vista del Preolimpico verso Parigi 2024.

Facciamo un passo indietro per spiegare meglio il sistema di qualificazione ai Giochi Olimpici. Il Mondiale asiatico metteva in palio già sette pass diretti per Parigi, in base ai migliori piazzamenti: Germania e Serbia (Europa), Canada e Stati Uniti (America), Giappone (Asia), Sud Sudan (Africa) ed Australia (Oceania). La Francia, invece, è già qualificata in quanto Paese organizzatore. Gli ultimi quattro pass disponibili verranno invece assegnati dai Preolimpici che si svolgeranno nel 2024, a cui parteciperà anche l’Italia di Gianmarco Pozzecco. Ai tornei di qualificazione a Parigi possono prendere parte ventiquattro rappresentative sulla base di questa suddivisione: un posto ciascuno per Africa, America ed Asia/Oceania e le sedici migliori Nazionali non qualificate direttamente alle Olimpiadi dopo la Coppa del Mondo; unaslot disponibile per Africa, America, Asia/Oceania e due per l’Europa qualificate dai tornei che anticipavano i Preolimpici. Queste ventiquattro ‘contendenti’ verranno suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno – una delle quali sarà incaricata di organizzarlo, come accaduto all’Italia nel 2016 o alla Serbia nel 2021: chi uscirà vincitore salirà così sul volo per Parigi 2024.

Il ranking FIBA – che tiene conto dei risultati di ogni Nazionale all’interno di un determinato arco temporale, esattamente come accade negli altri sport di squadra quali il calcio o la pallavolo – diventa quindi determinante poi per la suddivisione delle fasce di sorteggio per i tornei Preolimpici sopra descritti. I punti nel ranking vengono calcolati attraverso due metodi di calcolo: il primo tiene in considerazione i punti di valutazione (rating points in inglese) ad ogni partita, mentre il secondo include la media ponderata dei punti di valutazione di ogni squadra su tutte le partite del periodo precedente di otto anni. A livello di competizioni FIBA il Mondiale ‘pesa’ di più rispetto al torneo a Cinque Cerchi (2.5 contro 2), mentre i tornei Preolimpici hanno un peso diverso in termini di punti in base alla zona geografica in cui vengono disputati. L’Italia attualmente si trova al decimo posto (650.4), in una classifica guidata dalla Spagna di Sergio Scariolo (758.3) che ha superato pochi mesi fa gli Stati Uniti (757.2) dopo anni di predominio a ‘stelle e strisce’ – anche gli USA potrebbero ritornare in vetta, in virtù dell’eliminazione precoce delle Furie Rosse al Mondiale asiatico. Delle Nazionali che precedono gli Azzurri quattro non sono qualificate direttamente a Parigi 2024 ma dovranno passare dal Preolimpico (Spagna, Slovenia, Lituania e Grecia – quest’ultima che si trova al nono posto con 665.1 punti), mentre l’Argentina è quarta ma non sarà della partita a causa dell’uscita di scena nel torneo che qualificava al Preolimpico stesso per mano delle Bahamas.

L’Italia, come noto, si è già assicurata di poter partecipare alla kermesse che mette in palio gli ultimi posti per Parigi 2024. Sarà quindi determinante rimanere il più in alto possibile nel ranking FIBA per evitare di essere inserita in gironi ‘infernali’ – magari con la stessa Spagna di ‘Don’ Sergio o la Slovenia di Luka Doncic, ad esempio. Grecia e Lituania non sono lontanissime – rispettivamente nona con 665.1 ed ottava con 670.4), ma per cercare di avvicinarle bisogna chiudere nel migliore dei modi il Mondiale asiatico: gli Azzurri cercheranno sicuramente di onorare al meglio gli ultimi sforzi prima di rientrare in Europa, dando quindi uno sguardo anche più in là verso le Olimpiadi dell’anno prossimo.

Foto: fiba.basketball