Basket, le possibili avversarie dellâ€™Italia nel Preolimpico per Parigi 2024

Sono note le 24 squadre che il prossimo anno, dal 2 al 7 luglio 2024, disputeranno i quattro tornei da sei squadre ciascuno, in programma in quattro località diverse, che metteranno in palio gli ultimi 4 posti ancora vacanti per le Olimpiadi di Parigi 2024 nel basket maschile.

Attraverso i tornei di qualificazione hanno ottenuto l’accesso al Preolimpico Camerun, Croazia, Polonia, Bahrein e Bahamas, mentre gli altri 19 slot sono stati assegnati ai Mondiali e sono andati ad Egitto, Porto Rico e Nuova Zelanda, ovvero miglior africana, miglior panamericana e miglior squadra da Asia/Oceania non qualificate.

Gli altri 16 posti sono andati alle migliori squadre non qualificate, ovvero Slovenia, Lettonia, Italia, Lituania, Spagna, Montenegro, Brasile, Repubblica Dominicana, Grecia, Georgia, Finlandia, Libano, Filippine, Messico, Angola e Costa d’Avorio. Non essendo ancora note le fasce, tutte sono potenziali avversarie dell’Italia.

QUALIFICATE AI PREOLIMPICI DI BASKET

Camerun (Torneo di qualificazione)

Croazia (Torneo di qualificazione)

Polonia (Torneo di qualificazione)

Bahrein (Torneo di qualificazione)

Bahamas (Torneo di qualificazione)

Egitto (Miglior africana non qualificata ai Mondiali)

Porto Rico (Miglior panamericana non qualificata ai Mondiali)

Nuova Zelanda (Miglior squadra da Asia/Oceania non qualificata ai Mondiali)

Slovenia (Migliori 16 squadre non qualificate ai Mondiali)

Lettonia (Migliori 16 squadre non qualificate ai Mondiali)

Italia (Migliori 16 squadre non qualificate ai Mondiali)

Lituania (Migliori 16 squadre non qualificate ai Mondiali)

Spagna (Migliori 16 squadre non qualificate ai Mondiali)

Montenegro (Migliori 16 squadre non qualificate ai Mondiali)

Brasile (Migliori 16 squadre non qualificate ai Mondiali)

Repubblica Dominicana (Migliori 16 squadre non qualificate ai Mondiali)

Grecia (Migliori 16 squadre non qualificate ai Mondiali)

Georgia (Migliori 16 squadre non qualificate ai Mondiali)

Finlandia (Migliori 16 squadre non qualificate ai Mondiali)

Libano (Migliori 16 squadre non qualificate ai Mondiali)

Filippine (Migliori 16 squadre non qualificate ai Mondiali)

Messico (Migliori 16 squadre non qualificate ai Mondiali)

Angola (Migliori 16 squadre non qualificate ai Mondiali)

Costa d’Avorio (Migliori 16 squadre non qualificate ai Mondiali)

