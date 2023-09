Basket, Gianpaolo Ricci: “Partita come una montagna russa, siamo tra le prime 8 ma vogliamo di più”

Gianpaolo “Pippo” Ricci si conferma una pedina importante per l’Italbasket di Pozzecco e firma una grande prestazione offensiva quando più conta, mettendo a segno 15 punti fondamentali (molti nell’ultimo quarto) per la vittoria degli Azzurri 73-57 nello spareggio con Porto Rico per un posto ai quarti di finale del Mondiale 2023.

“Partita difficile, volevamo vincerla a tutti i costi, vittoria di squadra. Ognuno che entrava metteva un pezzettino. Porto Rico si giocava tutto, hanno tanto talento, cambiato tante difese. Quando il canestro si è stretto siamo stati bravi a rimanere lì. Giocare punto a punto ce lo dicevamo pure stamattina, quando va tutto troppo bene è difficile che ti disunisci“, le prime parole a caldo del giocatore in forza all’Olimpia Milano.

“Anche la sconfitta ci ha fatto crescere e superare i momenti negativi. A un certo punto pareva le cose si complicassero, però anche gli altri han fatto la partita della vita nel momento in cui contava. Difesa, canestri. Ci conosciamo bene, ci fidiamo l’uno dell’altro, anche se i tiri non entrano continuiamo a provare e basta uno sguardo per accendere una fiammella. Siamo stati bravi a costruire“, aggiunge Ricci ai microfoni della Rai.

“Cerco di trasmettere alla squadra quello di cui ha bisogno in quel momento. Questa partita come una montagna russa. Cerco di essere sereno, di fare le cose che mi chiede il coach, ci conosciamo bene tutti quanti e ci fidiamo tra di noi. Bravi a togliere le ragnatele quando non facevamo canestro. Siamo in fiducia e siamo contenti d’aver vinto. Essere tra le prime otto? Ce lo siamo detti tanto, la giornata era corta ma pareva lunghissima. Adesso siamo tra le prime otto. Ogni volta vuoi di più, stiamo già pensando a dopodomani. Ci godiamo questo momento. Stasera guardo la partita e tifo per la Serbia“, ha poi dichiarato il cestista nostrano a Sky Sport.

