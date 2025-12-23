LIVE Dubai-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: trasferta ostica per rilanciarsi in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dubai Basketball-Olimpia Milano, match valevole per la diciottesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. La squadra di Poeta vive la trasferta più lunga della sua stagione europea.

Milano vola a Dubai per una sfida decisamente importante per il suo cammino in Eurolega. Si tratta di uno scontro diretto tra due formazioni che ambiscono a rientrare nella zona playoff, da cui sono fuori di pochissimo, visto che l’Olimpia è undicesima e la squadra asiatica è tredicesima ad una partita di distanza proprio dalla formazione italiana.

Nell’ultimo turno Milano è stata sconfitta in casa dal Fenerbahce, ma comunque il momento della squadra di Poeta è buono visto che nelle ultime settimane sono arrivate le vittorie contro Panathinaikos e Real Madrid ed in campionato contro Virtus e nel derby con Cantù. Quella di oggi con Dubai è una sfida da non sbagliare e soprattutto un esame importante per un’Olimpia che troppe volte è stata discontinua nelle sue esperienze europee.

Un andamento altalenante sicuramente quello di Dubai, che continua ad alternare vittoria e sconfitta. Nell’ultimo turno, però, è arrivato un successo sicuramente pesante in casa di un’Efes in grande crisi, ma che resta comunque una formazione con tanti ottimi giocatori. Dubai ha molte assenze, ma ha sicuramente in McKinley Wright e Dwayne Bacon due uomini chiave, senza dimenticare i lunghi come Filip Petrusev e una vecchia conoscenza del campionato italiano come Mfiondu Kabengele.

La palla a due di Dubai Basketball-Olimpia Milano, match valevole per la diciottesima giornata dell’Eurolega 2025-2026, è in programma alle ore 17.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!