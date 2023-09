Baseball, un’Italia quasi completamente diversa rispetto al World Classic. Chi sono i giocatori ‘superstiti’

Sono per l’esattezza nove i giocatori dell’Italia versione Europei 2023 che hanno vissuto l’esperienza del World Baseball Classic, che ha portato gli azzurri fino ai quarti di finale. Gli azzurri, peraltro, hanno potuto festeggiare il ritorno “nei ranghi” di Matt Harvey, che è stato ben felice di unirsi allo staff tricolore come aiuto per i nostri lanciatori.

A proposito di lanciatori, è da qui che arriva la maggior parte dei reduci del Classic: Alex Bassani, Matteo Bocchi, Tiago da Silva, Nicolò Pinazzi, Claudio Scotti e Michele Vassalotti, a vario titolo protagonisti nel campionato italiano o in cerca di fortuna nelle minors americane (da Silva l’abbiamo visto anche in Messico), formeranno una valida ossatura. Bassani e da Silva sono le sicurezze, gli altri rappresentano il nuovo che vuole ergersi a un piano ancora superiore.

Ritornano in squadra anche due degli uomini più importanti in azzurro in linea generale, e non solo al WBC: Vito Friscia e, parimenti, Alberto Mineo, con quest’ultimo che può inevitabilmente ricoprire il ruolo di stella del roster dell’Italia. Accanto a loro Robel Garcia. E stiamo parlando di uomini tutti nel pieno dei propri anni.

Considerato che gli attuali uomini in mano a Mike Piazza sono 27, e la riduzione sarà obbligatoria a 24, ecco che nel peggiore dei casi la squadra sarà composta per un quarto da uomini già stati al Classic, mentre nel migliore si può raggiungere ben oltre un terzo. La conferma, in sostanza, che anche se diversi di questi giocatori non sono stati tra i maggiori protagonisti, hanno comunque un valore che in chiave europea è fuori discussione. E da quel viaggio possono trarre parecchio per dare all’Italia nuove vette da raggiungere. I principali “uomini in più” possono identificarsi in Federico Celli, che in battuta è in assoluto tra i più pericolosi della squadra italiana, e Nathanael Batista, per il quale il discorso vale in ancora maggior misura, mentre Gabriele Quattrini può confermare la bella stagione vissuta a Macerata.

Foto: LiveMedia/Claudio Benedetto – LivePhotoSport.it