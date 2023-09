Baseball, i primi convocati dell’Italia verso gli Europei 2023. C’Ã¨ Vito Friscia!

In attesa che venga definito l’elenco definitivo dei 24 partecipanti agli Europei, sono stati convocati 27 azzurri per il raduno in Friuli-Venezia Giulia della Nazionale italiana di baseball, durante il quale è in programma anche il torneo Italian Baseball Challenge.

Il triangolare che vedrà protagoniste Italia, Croazia e Svizzera sabato 16 e domenica 17 settembre, farà da preludio agli Europei in programma in Repubblica Ceca da domenica 24 settembre a domenica 1° ottobre. L’Italia sarà in raduno da giovedì 14 settembre tra Ronchi dei Legionari, Cervignano e a Trieste.

Tra i 27 atleti preconvocati dal Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Mike Piazza, da ridurre poi a 24 per la rassegna continentale, spicca il nome di Vito Friscia, stella della squadra italiana, che gioca negli Stati Uniti in Tripla-A, il livello più alto della Minor League.

ELENCO PRECONVOCATI ITALIA BASEBALL

Aldegheri Mattia P R R 1949 PARMA BASEBALL CLUB

Andretta Maurizio P R R VITERBO BASEBALL CLUB FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA

Annunziata Andres C R R ACADEMY OF NETTUNO B.C. NETTUNO B.C. 1945

Artitzu Marco P R R PORTA MORTARA BAS. SOFT. NOVARA BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952

Astorri Cesare 1B,DH R R 1949 PARMA BASEBALL CLUB

Bassani Alex P R R FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA

Batista Nathanael OF R R REGGIO RAYS BASEBALL SAN MARINO BASEBALL CLUB

Bocchi Matteo P R R 1949 PARMA BASEBALL CLUB

Celli Federico OF R R SAN MARINO BASEBALL CLUB

Davis Nick P R R NORTHEASTERN UNIVERSITY, BOSTON – USA

D’Orazio JJ C R R REGGIO RAYS BASEBALL AMARILLO SOD POODLES (AZ) DOUBLE A

Epifano Erick 3B,SS R R SAN MARINO BASEBALL CLUB

Friscia Jr Vito C,1B,OF R R LEHIGH VALLEY IRON PIGS (PHI) TRIPLE A

Garcia Robel UTL R R FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA

Mercuri Mattia 2B,SS R R NETTUNO B.C. 1945

Mineo Alberto C L R NEW BLACK PANTHERS RONCHI 1949 PARMA BASEBALL CLUB

Monello Giulio C R R 1949 PARMA BASEBALL CLUB

Paolini Ricardo 2B R R REGGIO RAYS BASEBALL FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953

Pinazzi Nicolò P L L MILANO BASEBALL 1946 DAYTONA TORTUGAS (CIN) SINGLE A

Poma Sebastiano OF L L COLLECCHIO B.C. 1949 PARMA BASEBALL CLUB

Pomponi Francesco P R R OLTRETORRENTE BASEBALL CLUB 1949 PARMA BASEBALL CLUB

Quattrini Gabriele P R R BASEBALL CLUB LE PANTERE POTENZA PICENA MACERATA ANGELS

Robles Federico P R R FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA

Scotti Claudio P R R FORTITUDO BASEBALL BOLOGNA

Sellaroli Andrea 2B,OF R R NETTUNO B.C. 1945

Sireus Mattia P R R BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952

Vassalotti Michele P R R REGGIO RAYS BASEBALL WISCONSIN TIMBER RATTLES (MIL) HIGH A

Foto: LiveMedia/Claudio Benedetto