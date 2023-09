Italian Baseball Series 2023: Bologna ancora vincente su San Marino, la Fortitudo va sul 2-0

Ancora UnipolSai Fortitudo Bologna in gara-2 della finale scudetto. Le Italian Baseball Series continuano a vedere il Falchi imbattuto grazie al 7-4 che, in gara-2, vede i felsinei ripetere il successo su San Marino della prima sfida. La serie si trasferirà da giovedì 7 allo stadio Serravalle sammarinese.

Parte col turbo la Fortitudo, con Robel Garcia che tira fuori nell’inning d’apertura il fuoricampo da 2 RBI che fa gioire il pubblico sugli spalti. A San Marino però si sa come si lotta, ed è la valida con singolo di Pieternella a completare un bel secondo attacco ospite per accorciare le distanze.

Il pari da Ferrini, che sfrutta una precedente valida di Batista per andare sul 2-2 dopo quattro inning. Nella parte bassa della stessa ripresa Bologna riempie le basi, Angulo non chiude il doppio gioco su Andretti ed è 3-2.

Altro botta e risposta nel quinto inning, con la volata di sacrificio di un Leonora, Dudley, che lancia l’altro, Ericson, verso il 3-3. Altro pari che svanisce in un attimo in virtù della base su ball concessa a basi piene a Robel Garcia, che significa punto UnipolSai. San Marino pareggia ancora con l’home run di Batista, ma con tre uomini in base non riesce a scardinare il sangue freddo di Alex Bassani. Il tocco finale, contro Garbella, lo piazza Paolini che va in profondità per il doppio da tre punti del definitivo 7-4.

Foto: FIBS / PhotoBass