Badminton, Lagos International 2023: terzo gradino del podio per Fabio Caponio in Nigeria

Il torneo Lagos International 2023 di badminton, in corso in Nigeria, sorride ai colori azzurri, che festeggiano il podio, nel torneo di singolare maschile, di Fabio Caponio, sconfitto in semifinale, mentre si ferma ai quarti la corsa di Giovanni Toti, testa di serie numero 5.

Nei quarti di finale Fabio Caponio cede il primo game ma poi annichilisce l’inglese Rohan Midha, sconfitto in rimonta per 14-21 21-6 21-9, mentre Giovanni Toti, testa di serie numero 5, cede allo spagnolo Pablo Abian, numero 4 del seeding, per 15-21 13-21.

In semifinale, poi, Fabio Caponio vince il primo game, ma poi cede alla distanza al brasiliano Jonathan Matias, testa di serie numero 1 del tabellone, vittorioso per 17-21, 21-17, 21-15, il quale affronterà in finale proprio l’iberico Pablo Abian, vittorioso in rimonta sul kazako Dmitriy Panarin, numero 6 del seeding, per 9-21 21-15 21-9.

