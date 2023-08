Badminton, Mondiali 2023: tris di ori per la Corea del Sud, Carolina Marin sconfitta in finale

Si sono conclusi a Copenaghen, in Danimarca, i Mondiali 2023 di badminton: dopo aver assegnato le medaglie di bronzo nella giornata di ieri agli atleti sconfitti in semifinale, oggi si sono disputate le finali di tutti i cinque tabelloni (specialità olimpiche). Tris di ori per la Corea del Sud, mentre resta a bocca asciutta l’Europa.

Corea del Sud vittoriosa in tutti gli atti conclusivi disputati: pronostico ribaltato nel doppio misto, dove i sudcoreani Seo Seung Jae e Chae Yu Jung, coppia numero 5 del seeding, superano i cinesi Zheng Si Wei e Huang Ya Qiong, duo testa di serie numero 1, con lo score di 21-17 10-21 21-18.

Pronostico rispettato, invece, seppur con un risultato più netto di quanto prevedibile, nel singolare femminile, dove la sudcoreana An Se Young, testa di serie numero 1, liquida la spagnola Carolina Marin, numero 6 del tabellone, col punteggio di 21-12 21-10.

Dispiacere per il pubblico di casa nell’ultima sfida di giornata: l’attesa era tutta per il doppio maschile, ma i sudcoreani Kang Min Hyuk e Seo Seung Jae (doppio titolo per lui), coppia numero 9, rimontano i beniamini danesi Kim Astrup ed Anders Skaarup Rasmussen, duo numero 11 del seeding, con lo score di 14-21 21-15 21-17.

Gli altri titoli vanno comunque in Asia: rispettato il pronostico della vigilia nel torneo di doppio femminile, dove l’oro va al collo delle cinesi Chen Qing Chen e Jia Yi Fan, accreditate della testa di serie numero 1, che regolano le indonesiane Apriyani Rahayu e Siti Fadia Silva Ramadhanti, coppia numero 11, col punteggio di 21-16 21-12.

Successo in rimonta anche nell’atto conclusivo del tabellone di singolare maschile, dove il thailandese Kunlavut Vitidsarn, numero 3 del seeding, piega il nipponico Kodai Naraoka, accreditato della testa di serie numero 4, con lo score di 19-21 21-18 21-7.

RISULTATI FINALI MONDIALI BADMINTON 2023

Doppio misto

Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Corea del Sud, 5) b. Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Cina, 1) 21-17 10-21 21-18

Doppio femminile

Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (Cina, 1) b. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia, 11) 21-16 21-12

Singolare femminile

An Se Young (Corea del Sud, 1) b. Carolina Marin (Spagna, 6) 21-12 21-10

Singolare maschile

Kunlavut Vitidsarn (Thailandia, 3) b. Kodai Naraoka (Giappone, 4) 19-21 21-18 21-7

Doppio maschile

Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Corea del Sud, 9) b. Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Danimarca, 11) 14-21 21-15 21-17

