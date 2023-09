ATP Pechino 2023, Jannik Sinner puÃ² diventare n.4 del ranking: le due possibilitÃ 

Jannik Sinner è al numero 7 del ranking ATP ed al numero 4 della Race to Turin, con l’azzurro ormai ad un passo dalle qualificazioni alle ATP Finals: già nel torneo, di categoria ATP 500, di Pechino il tennista italiano può raggiungere la quarta posizione anche nella classifica mondiale che conteggia i risultati delle ultime 52 settimane.

L’azzurro ha il destino nelle proprie mani: vincendo il torneo cinese, infatti, Jannik Sinner avrebbe l’aritmetica certezza di essere al numero 4 del ranking ATP nel prossimo aggiornamento della graduatoria, che potrebbe arrivare mercoledì 4 ottobre, al termine della finale di Pechino, oppure il giorno successivo.

La situazione si complicherebbe leggermente qualora Sinner fosse il finalista perdente del torneo di Pechino: l’azzurro dovrebbe sperare che il greco Stefanos Tsitsipas non vada oltre i quarti di finale e che, contemporaneamente, il russo Andrey Rublev non vada oltre la semifinale.

Non vi sono altri casi da considerare: il danese Holger Rune è tagliato fuori per motivi di tabellone, in quanto ai quarti potrebbe incrociare Sinner, e resterebbe quindi dietro all’azzurro, mentre il tennista italiano in caso di sconfitta prima della finale non potrebbe diventare in alcun caso numero 4 ATP a Pechino.

JANNIK SINNER DIVENTA NUMERO 4 DEL MONDO SE…

Vince a Pechino (4875 punti); Arriva in finale a Pechino (4675) e contemporaneamente: Stefanos Tsitsipas non va oltre i quarti di finale (4660),

Andrey Rublev non va oltre la semifinale (4650).

Foto: LaPresse