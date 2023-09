ATP Finals 2023, Sinner vicino alla qualificazione. Chi è già sicuro e chi rischia

Con il prosieguo della stagione la Race to Turin prende sempre di più le sembianze del Ranking ATP, ma alcune differenze sono ancora visibili: Jannik Sinner nella graduatoria dell’anno solare 2023 è al quarto posto, ad un passo dall’aritmetica qualificazione alle Finals.

Va ricordato che alle ATP Finals si qualificano i primi 8 della Race, dato che non vi sarà un vincitore Slam tra l’ottavo ed il ventesimo posto, in quanto sia il serbo Novak Djokovic, primo, che lo spagnolo Carlos Alcaraz, secondo, sono già aritmeticamente qualificati, così come il russo Daniil Medvedev, terzo.

Il vantaggio di Sinner è di 1355 punti sul nono classificato, lo statunitense Taylor Fritz. Alle spalle dell’azzurro al momento sono virtualmente qualificati il russo Andrey Rublev, quinto con 3640, il greco Stefanos Tsitsipas, sesto con 3570, il tedesco Alexander Zverev, settimo con 3170, ed il danese Holger Rune, ottavo a 3055.

Il distacco tra l’ottavo ed il nono è di soli 45 punti: la vicinanza di Fritz alla zona qualificazione, considerando anche che mancano ben 3750 punti da assegnare prima delle Finals, mette in pericolo tutti i tennisti da Rublev in giù, mentre Sinner appare in una botte di ferro, anche senza il conforto della matematica.

ATP RACE LIVE AL 26 SETTEMBRE

1 Novak Djokovic 8945

2 Carlos Alcaraz 8175

3 Daniil Medvedev 6590

4 Jannik Sinner 4365

5 Andrey Rublev 3640

6 Stefanos Tsitsipas 3570

7 Alexander Zverev 3170

8 Holger Rune 3055

9 Taylor Fritz 3010

10 Casper Ruud 2625

11 Alex de Minaur 2505

12 Tommy Paul 2435

13 Frances Tiafoe 2210

14 Karen Khachanov 2160

15 Cameron Norrie 1895

16 Hubert Hurkacz 1775

17 Ben Shelton 1605

18 Francisco Cerundolo 1580

19 Grigor Dimitrov 1530

20 Lorenzo Musetti 1450

