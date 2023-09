ATPÂ Chengdu 2023: Zverev e Musetti le prime due teste di serie. Attenzione a Dimitrov ed Evans

Dopo la settimana di pausa per la Coppa Davis, la stagione 2023 di tennis maschile continuerà la prossima settimana con i tornei ATP. Tra questi ci sarà anche l’ATP di Chengdu, evento di livello 250 che si terrà sul cemento cinese dal 20 al 26 settembre. Da segnalare che quella di quest’anno sarà la quinta edizione di questo torneo, dopo quelle del 2016, 2017, 2018 e 2019.

A guidare il seeding di questo evento ci saranno due grandi tennisti come Alexander Zverev e Lorenzo Musetti. Il tedesco, reduce dal raggiungimento dei quarti di finale agli US Open 2023, sta dimostrando di essere in crescita e a Chengdu proverà a conquistare il suo secondo titolo della stagione, dopo quello ottenuto ad Amburgo; il nostro Musetti, invece, non sta vivendo di certo un bel momento (due sconfitte di fila nelle ultime due partite tra primo turno degli US Open e Coppa Davis) e in Cina cercherà di rialzarsi, provando magari a conquistare la sua prima finale del 2023.

Sia Zverev che Musetti beneficeranno di un bye al primo turno, e lo stesso discorso lo si può fare per il bulgaro Grigor Dimitrov (n.3 del torneo) e il britannico Daniel Evans (testa di serie n.4), due giocatori che hanno le carte in regola per arrivare fino in fondo. Lotteranno poi per un grande risultato anche altri tennisti come il kazako Alexander Bublik, gli australiani Max Purcell e Aleksandar Vukic e il serbo Miomir Kecmanovic.

Tra gli altri giocatori presenti ci saranno da tenere sott’occhio il serbo Dusan Lajovic, gli australiani Christopher O’Connell e Jordan Thompson, il russo Roman Safiullin e il finlandese Emil Ruusuvuori, tutti tennisti che hanno le qualità per dare fastidio a chiunque. Da segnalare che, oltre a Musetti, non figurano altri italiani nell’entry list del main draw.

