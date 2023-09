ATP Zhuhai 2023: Khachanov e Norrie guidano il seeding. L’Italia punta su Matteo Arnaldi

Dopo la settimana di pausa per la Coppa Davis, la stagione 2023 di tennis maschile proseguirà settimana prossima con i tornei ATP. Tra questi ci sarà anche l’ATP di Zhuhai, evento di livello 250 che si svolgerà in Cina dal 20 al 26 settembre. Da segnalare che quella di quest’anno sarà soltanto la seconda edizione di questo torneo, dopo quella del 2019.

Al via di questo evento si presenteranno diversi tennisti pronti a tutto per ottenere un grande risultato, tra cui l’italiano Matteo Arnaldi. Ma andiamo con ordine: le prime due teste di serie saranno Karen Khachanov (n.11 al mondo) e Cameron Norrie (n.16 del ranking). Il russo, reduce dall’eliminazione al primo turno agli US Open 2023, andrà a caccia della primo titolo in stagione, mentre il britannico proverà a vincere il suo secondo trofeo stagionale dopo il trionfo all’ATP 500 di Rio de Janeiro.

Sia Khachanov che Norrie beneficeranno di un bye al primo turno, e lo stesso discorso lo si può fare per il tedesco Jan-Lennard Struff (n.3 del torneo) e l’argentino Tomas Martin Etcheverry (testa di serie n.4), due giocatori che cercheranno di andare il più avanti possibile. Ci proveranno poi anche altri tennisti come gli statunitensi Sebastian Korda e Mackenzie McDonald, il britannico Andy Murray e il giapponese Yoshihito Nishioka.

Come detto in precedenza, ci sarà anche Matteo Arnaldi, che cercherà di tenere alta la bandiera tricolore. Il classe 2001, attualmente impegnato in Coppa Davis con l’Italia e reduce dagli ottavi di finale raggiunti agli US Open 2023 (il nativo di Sanremo è stato sconfitto da Carlos Alcaraz per 3-0), sta dimostrando sempre più di avere grande talento e nel torneo di Zhuhai andrà a caccia di un risultato di spessore. Al via non ci saranno altri italiani.

Foto: LaPresse