ATP Chengdu 2023, il tabellone di Lorenzo Musetti. Avversari ostici su campi veloci

Reduce da un periodo abbastanza negativo, Lorenzo Musetti va a caccia di buone sensazioni per ritrovare fiducia in vista del finale di stagione indoor. Il tennista azzurro è impegnato questa settimana in Cina per il torneo ATP 250 di Chengdu, con il vantaggio di saltare con un bye il primo turno grazie al suo status di seconda testa di serie del seeding.

Il ventunenne toscano, sbarcato in Asia negli ultimi giorni dopo aver trascorso l’ultima settimana a Bologna per la Coppa Davis (perdendo in singolare contro Diallo e vincendo una partita su due in doppio), dovrebbe avere vita facile agli ottavi con uno tra il portoghese Nuno Borges (n.88 ATP) ed il qualificato australiano Philip Sekulic (n.325).

Il test successivo si profila invece decisamente più impegnativo, con all’orizzonte un possibile quarto di finale contro il kazako Alexander Bublik, il finlandese Emil Ruusuvuori o il francese Arthur Rinderknech, tutti avversari insidiosi sui campi in cemento all’aperto di Chengdu. Proiettandoci poi ad una eventuale semifinale, il n.18 del ranking rischia di incrociare uno tra i vari Daniel Evans, Dusan Lajovic, Roman Safiullin e Max Purcell.

Dall’altro lato del tabellone, il favorito principale per arrivare fino in fondo (e conquistare il titolo) è sicuramente il tedesco Alexander Zverev, n.10 al mondo e reduce dal quarto di finale perso nettamente contro Carlos Alcaraz a New York. Da non sottovalutare comunque le qualità del bulgaro Grigor Dimitrov, n.3 del seeding.

