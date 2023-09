Coppa Davis 2023, Filippo Volandri: “Olanda compatta, ma abbiamo l’obiettivo di vincere il trofeo”

Il sorteggio di Londra ha emesso la sua sentenza: l’Italia affronterà l’Olanda nei quarti di finale della Coppa Davis 2023 a Malaga, evitando quindi la minaccia Gran Bretagna, avversaria che sarebbe stata sicuramente molto più difficile da superare al primo round.

Ha commentato il sorteggio tramite l’ANSA il capitano Filippo Volandri: “L’Olanda ha vinto il suo girone con merito. E’ una squadra molto compatta, con un grandissimo doppio e si adatta molto bene alle superfici rapide, come quelle viste nei gironi di Davis“.

Sulla compattezza del gruppo mostrata a Bologna nella fase a gironi: “Per quel che ci riguarda, a Bologna abbiamo dimostrato di avere una squadra estremamente competitiva e combattiva. Soprattutto nei momenti più difficili, i ragazzi hanno dato tutto. Ora arriva il difficile ma anche il più bello. A prescindere da chi ci sarà a Malaga, sono certo che la squadra darà un’ulteriore dimostrazione di compattezza. Ci faremo trovare pronti e come sempre daremo il massimo, con l’obiettivo di riportare in Italia un trofeo che manca ormai da troppo tempo“.

Ancora ci sono tante incognite intorno a quella che potrebbe essere la formazione azzurra in quel di Malaga: possibile sarà un impiego di Jannik Sinner a differenza di quanto successo a Bologna, così come in un recupero di Matteo Berrettini dall’infortunio alla caviglia. Vedremo come saranno gestiti anche gli altri singolaristi, da Lorenzo Musetti a Lorenzo Sonego, passando per Matteo Arnaldi, così come il doppio, con Fabio Fognini che potrebbe tornare in gioco.

Foto: Lapresse